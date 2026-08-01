मध्य प्रदेश में बनते हैं 3 तरह के राशन कार्ड, जानिए आप किसके लिए हैं पात्र, कैसे करें आवेदन?

मध्य प्रदेश में राशन कार्ड से सिर्फ फ्री या सस्ते में राशन नहीं मिलता है, बल्कि यह सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है. अगर आपका राशन अभी तक नहीं बना है या फिर किसी कारण से नाम कट गया है तो आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में कितने तरह के राशन कार्ड बनते हैं. इन राशन के क्या-क्या फायदे हैं. दरअसल, एमपी में तीन प्रकार के राशन कार्ड बनते हैं.



एमपी में राशन कार्ड के प्रकार

1. एपीएल (APL) राशन कार्ड: गरीबी रेखा से ऊपर (Above Poverty Line) रहने वाले पात्र परिवारों को जारी किया जाता है.

2. बीपीएल (BPL) राशन कार्ड: गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए होता है.

3. अन्त्योदय (AAY) राशन कार्ड: राज्य के सबसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को दिया जाता है, जिन्हें विशेष रियायती दर पर राशन मिलता है.



एमपी में राशन कार्ड की पात्रता

1. आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.

2. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.

3. राज्य के नवविवाहित दंपत्ति भी आवेदन कर सकते हैं.

4. अस्थायी या एक्सपायर राशन कार्ड धारक नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं.

5. बीपीएल कार्ड: वार्षिक आय ₹10,000 से कम वाले परिवारों के लिए.

6. एपीएल कार्ड: वार्षिक आय ₹10,000 से अधिक वाले परिवारों के लिए.

7. एएवाई कार्ड: बेहद गरीब परिवार, जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है.



आवेदन के लिए क्या दस्तावेज ?

1. आवेदन पत्र.

2. पहचान प्रमाणः आधार कार्ड, समग्र आईडी, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस.

3. निवास प्रमाणः आधार कार्ड, किरायानामा, बिजली/उपयोगिता बिल या पासपोर्ट.

4. हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो.

5. घरेलू एलपीजी कनेक्शन का विवरण (यदि लागू हो).

6. परिवार के सभी सदस्यों का विवरण.

7. आवेदन के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेज.

