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मध्य प्रदेश में बनते हैं 3 तरह के राशन कार्ड, जानिए आप किसके लिए हैं पात्र, कैसे करें आवेदन?

MP Ration Card Apply Online: मध्य प्रदेश के लोगों के लिए यह काम की खबर है. अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या किसी कारण आपका राशन कार्ड कट गया है और उसे दोबारा चालू करवाना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. यहां हम आपको राशन कार्ड से जुड़ी पूरी हर प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.

Written ByManish kushawah
Published: Aug 01, 2026, 10:21 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 10:21 PM IST
मध्य प्रदेश में बनते हैं 3 तरह के राशन कार्ड, जानिए आप किसके लिए हैं पात्र, कैसे करें आवेदन?
Image Credit: AI Generated Images

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Manish kushawah

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मनीष कुशवाह एक युवा और तेज-तर्रार पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. मनीष की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि (खेती-किसानी) और हाइपरलोकल (गांव-देहात) खबरों की सटीक कवरेज में है.

Zee News से पहले मनीष ने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. वहां उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, आइडिएशन और डेस्क ऑपरेशंस में अहम जिम्मेदारी निभाई.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा हासिल करने वाले मनीष, खबरों की सत्यता और ग्राउंड जीरो की समझ को प्राथमिकता देते हैं. डेस्क मैनेजमेंट में अपने अनुभव के जरिए वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक हर खबर प्रामाणिकता के साथ पहुंचे.

मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर) और फेसबुक पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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