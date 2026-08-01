मध्य प्रदेश में बनते हैं 3 तरह के राशन कार्ड, जानिए आप किसके लिए हैं पात्र, कैसे करें आवेदन?

राज्य चुनें
MP Ration Card 2026 Update: अगर आप भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और आपका अभी तक राशन कार्ड नहीं बना है या फिर किसी कारणवश आपका राशन कार्ड कट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको राशन कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपना नया राशन कार्ड बनवा सकेंगे. इसके बाद आप भी इसका लाभ उठा सकेंगे. क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के राशन कार्ड बनाए जाते हैं और आप किस राशन कार्ड के लिए पात्र हैं? अगर नहीं जानते, तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे कि आप नया राशन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं.
मध्य प्रदेश में राशन कार्ड से सिर्फ फ्री या सस्ते में राशन नहीं मिलता है, बल्कि यह सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है. अगर आपका राशन अभी तक नहीं बना है या फिर किसी कारण से नाम कट गया है तो आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले यह जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में कितने तरह के राशन कार्ड बनते हैं. इन राशन के क्या-क्या फायदे हैं. दरअसल, एमपी में तीन प्रकार के राशन कार्ड बनते हैं.
एमपी में राशन कार्ड के प्रकार
1. एपीएल (APL) राशन कार्ड: गरीबी रेखा से ऊपर (Above Poverty Line) रहने वाले पात्र परिवारों को जारी किया जाता है.
2. बीपीएल (BPL) राशन कार्ड: गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line) जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए होता है.
3. अन्त्योदय (AAY) राशन कार्ड: राज्य के सबसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को दिया जाता है, जिन्हें विशेष रियायती दर पर राशन मिलता है.
एमपी में राशन कार्ड की पात्रता
1. आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
2. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
3. राज्य के नवविवाहित दंपत्ति भी आवेदन कर सकते हैं.
4. अस्थायी या एक्सपायर राशन कार्ड धारक नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं.
5. बीपीएल कार्ड: वार्षिक आय ₹10,000 से कम वाले परिवारों के लिए.
6. एपीएल कार्ड: वार्षिक आय ₹10,000 से अधिक वाले परिवारों के लिए.
7. एएवाई कार्ड: बेहद गरीब परिवार, जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है.
आवेदन के लिए क्या दस्तावेज ?
1. आवेदन पत्र.
2. पहचान प्रमाणः आधार कार्ड, समग्र आईडी, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस.
3. निवास प्रमाणः आधार कार्ड, किरायानामा, बिजली/उपयोगिता बिल या पासपोर्ट.
4. हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो.
5. घरेलू एलपीजी कनेक्शन का विवरण (यदि लागू हो).
6. परिवार के सभी सदस्यों का विवरण.
7. आवेदन के अनुसार अन्य आवश्यक दस्तावेज.
राशन कार्ड का आवेदन तरीका
1. राशन मित्र पोर्टल https://csmsmpscsc.mp.gov.in/rationmitra पर जाएं.
2. आवेदन व सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म चुनें.
3. आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.
4. फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज संलग्न करें.
5. आवेदन ऑनलाइन या राशन कार्यालय में जमा करें.
6. जानकारी सही होने पर 30 दिनों के भीतर राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.
राशन कार्ड ऑफलाइन प्रक्रिया
1. नजदीकी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कार्यालय, वार्ड कार्यालय या उचित मूल्य की दुकान (FPS) से आवेदन फॉर्म लें.
2. फॉर्म में परिवार और आय संबंधी सभी जानकारी सही-सही भरें.
3. आधार, निवास प्रमाण, फोटो व अन्य जरूरी दस्तावेज संलग्न करें.
4. भरा हुआ फॉर्म कार्यालय, सीएससी या ग्राम वन कियोस्क में जमा करें.
5. आवेदन जमा करने के बाद रसीद (Acknowledgement) जरूर प्राप्त करें.
6. खाद्य सुरक्षा निरीक्षक आपके घर आकर दस्तावेजों का सत्यापन करेगा.
7. सत्यापन पूरा होने पर पात्रता के अनुसार राशन कार्ड जारी कर दिया जाएगा.
अगर आपने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन किया है. उसकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर राशन कार्ड बनने का मैसेज आ जाएगा. उसके बाद अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप किसी नजदीकी कैफे पर जा सकते हैं. नहीं अपने मोबाइल या लैपटॉप पर जकर इन आसान स्टेप को फॉलो करके डाउनलोड भी कर सकते है. उसके बाद उसे प्रिंट करवा लें.
राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें
1. राशन मित्र पोर्टल पर जाएं.
2. वर्तमान लाभार्थी परिवारों से संबंधित जानकारी में डाउनलोड एलिजिबिलिटी स्लिप चुनें.
3. परिवार आईडी, सदस्य आईडी, मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर कैप्चा भरें.
4. राशन कार्ड विवरण पर क्लिक करें.
5. राशन कार्ड स्लिप डाउनलोड कर लें.
6. एम-राशन मित्र या डिजिलॉकर ऐप से भी राशन कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है.
राशन कार्ड से नाम कैसे जोड़ें या हटाएं
यदि आपके राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ना या हटाना हो तो राशन मित्र पोर्टल पर आधार या मोबाइल नंबर से लॉगिन करें. इसके बाद New Family Member Addition या Ration Card Correction विकल्प चुनकर ऑनलाइन फॉर्म भरें, आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण आदि) अपलोड करें. उसके बाद आवेदन सबमिट कर दें. आवेदन की स्थिति पोर्टल पर ट्रैक की जा सकती है. यदि ऑनलाइन आवेदन संभव न हो, तो ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत कार्यालय में जाकर या मेरा राशन 2 मोबाइल ऐप के माध्यम से भी सदस्य का नाम जोड़ा या हटाया जा सकता है.
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर छोटी-बड़ी खबर के लिए ZEE News से जुड़े रहें. यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi और पाएं हर पल की ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद जानकारी. प्रदेश की राजनीति, प्रशासन, अपराध, शिक्षा, मौसम, खेल और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले आपके तक पहुंचाने के लिए हम लगातार अपडेट रहते हैं. हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें.