PF balance without UAN: अपना UAN नंबर भूल गए हैं तो न लें टेंशन, इन आसान स्टेप्स से चेक करें पीएफ बैलेंस

How to check PF balance without UAN: ईपीएफओ अपने कस्टमर को अलाऊ करता है कि वे अपना पीएफ फंड बिना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के देख सकते हैं.अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपना पीएफ बिना यूएएन नंबर के देख सकते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं क्योंकि हम आपको बिल्कुल यहीं बताएंगे.

EPFO सरकार द्वारा स्थापित एक सेविंग्स स्कीम

बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों और लोगों के लिए सरकार द्वारा स्थापित एक सेविंग्स स्कीम है.ईपीएफ इंटरेस्ट रेट हर साल ईपीएफओ द्वारा डिक्लेअर किया जाता है. जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1956 के तहत एक स्टटूटोरी बॉडी है.

अगर आपको अपना यूएएन नंबर याद नहीं है और आप अपना नंबर भूल गए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपना यूएएन नंबर भूलने के बाद भी आप आसानी से अपना ईपीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं. अपना ईपीएफ बैलेंस चेक करने के लिए आपको बस 011-229014016 नंबर पर मिस्ड कॉल देनी है,लेकिन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए.इस प्रोसेस में यूएएन नंबर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यूएएन पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए और अकाउंट में केवाईसी डिटेल्स होनी चाहिए.

आधिकारिक वेबसाइट पर देखें

आप अपना ईपीएफओ बैलेंस इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और यहां भी आपको अपना यूएएन नंबर नहीं देना है.मतलब है कि आप बिना यूएएन नंबर के अपना ईपीएफओ बैलेंस चेक कर सकते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे आसान स्टेप्स में इसकी आधिकारिक वेबसाइट से अपना EPFO ​​बैलेंस चेक कर सकते हैं.

यूएएन के बिना पीएफ बैलेंस कैसे चेक करें:

1: EPFO के होमपेज epfindia.gov.in पर लॉग इन करें.

2: होमपेज पर 'Click Here to Know your EPF Balance” ऑप्शन पर क्लिक करें.

3: इसके बाद आप epfoservices.in/epfo/ पर रेडिरेक्टेड हो जाएंगे और आप “Member Balance Information” पर जाएं.

4: अगले स्टेप में आप अपने राज्य का चयन करें और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करें.

5.इसके बाद आप अपना पीएफ अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.

6: इसके बाद आप 'सबमिट' पर क्लिक करें और इसके बाद आपका पीएफ बैलेंस डिस्प्ले हो जाएगा.