MP Pension Status Check: कैसे चेक करें सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पैसा? जानिए स्टेप वाय स्टेप पूरा प्रोसेस

MP Social Security Pension Scheme: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 54 लाख से अधिक हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी है. सीएम मोहन यादव ने शनिवार को सिंगल क्लिक के जरिए 327 करोड़ रुपये की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की. इसके साथ ही खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया.

वहीं सीएम मोहन यादव ने 25 करोड़ रुपये की लागत से बने 'संध्या छाया ओल्ड एज होम' का शुभारंभ किया. यह वृद्धाश्रम करीब 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और बुजुर्गों को परिवार जैसा माहौल देने के उद्देश्य से बनाया गया है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में वृद्धाश्रम निर्माण पर सरकार सहयोग कर रही है और दिव्यांगों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है.

हर सेक्टर में निवेश की संभावनाएं

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (दावोस) में मध्य प्रदेश की भागीदारी को लेकर कहा कि भारत के तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है और दावोस में राज्य के विकास मॉडल की सराहना हुई है. वहीं सस्ती बिजली, सोलर ऊर्जा और कृषि उत्पादन के क्षेत्र में एमपी की उपलब्धियों ने उद्योगपतियों को आकर्षित किया है. सीएम ने बताया कि दावोस में उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश से जुड़ने में गहरी रुचि दिखाई है और हर सेक्टर में निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं. उन्होंने इसे राज्य के लिए बड़े अवसर के रूप में बताया.



कैसे चेक करें स्टेटस?

1. सबसे पहले MP सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं.

2. इसके बाद होमपेज पर जाकर Know Your Pension/ पेंशन का विवरण विकल्प पर क्लिक करें.

3. अब अपना जिला (District) चुनें.

4. इसके बाद स्थानीय निकाय (नगर पालिका / पंचायत) का चयन करें.

5. पेंशनर आईडी / आवेदन क्रमांक या बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें.

6. सभी जानकारी भरने के बाद Show Details पर क्लिक करें.

रिपोर्टः अनिल नागर, भोपाल

