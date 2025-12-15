Advertisement
अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट, फ्री में करा सकेंगे 5 लाख तक का इलाज; जानें कैसे बनवाएं अपना आयुष्मान कार्ड

Ayushman Bharat Yojana: मध्य प्रदेश में करीब  44387107 से अधिक लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत हैं. इस योजना में सरकारी और निजी दोनों प्रकार के संबद्ध अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 15, 2025, 11:21 AM IST
Ayushman Card Apply Online: आयुष्मान भारत योजना के तहत मध्य प्रदेश के नागरिकों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा मिल रही है. वर्तमान में राज्य में 44,387,107 लोग इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं. 628 प्राइवेट और 818 सरकारी अस्पताल इस योजना से जुड़े हुए हैं, जहां आयुष्मान कार्ड धारकों को हर साल ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है. इस इलाज में भर्ती से पहले के टेस्ट, अस्पताल में भर्ती के दौरान खाना, इलाज, और डिस्चार्ज के बाद 10 दिनों तक की दवाएं और टेस्ट शामिल हैं. अगर आप आयुष्मान कार्ड के फायदे लेना चाहते हैं, तो आप नीचे बताए गए आसान तरीके से अपना कार्ड बनवा सकते हैं.

फ्री में करा सकेंगे 5 लाख तक का इलाज
दरअसल, आयुष्मान कार्ड लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है क्योंकि इससे कई फायदे मिलते हैं. मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत 44,387,107 लोग रजिस्टर्ड हैं. इस योजना के तहत योग्य कार्डधारक देश भर के तय अस्पतालों में सालाना ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं, जिसमें राज्य के 628 प्राइवेट और 818 सरकारी अस्पताल शामिल हैं. अस्पताल बेड की कमी या सर्वर की समस्या जैसे बहाने बनाकर योग्य कार्डधारकों को इलाज देने से मना नहीं कर सकते, और ऐसा करना इस योजना का सीधा उल्लंघन माना जाता है. अगर कोई ऐसा करता है तो आप आयुष्मान भारत योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं.

इन बीमारियों का फ्री में इलाज
मेडिकल सुविधाएं न सिर्फ़ अस्पताल में भर्ती होने के दौरान बल्कि भर्ती से 7 दिन पहले तक किए गए टेस्ट और डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक चेक-अप और दवाओं के लिए भी मुफ़्त दी जाती हैं. इस योजना के तहत COVID-19, कैंसर, किडनी की बीमारियों, दिल की बीमारियों, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायलिसिस, निःसंतानता, मोतियाबिंद और अस्पताल में भर्ती होने वाली दूसरी गंभीर बीमारियों का मुफ़्त इलाज उपलब्ध है.

यह भी पढ़ें: किसानों के खातों में फिर आएंगे 2000 रुपये! आपको पैसा मिलेगा या नहीं, यहां चेक करें

 

जानें कैसे बनवाएं अपना आयुष्मान कार्ड
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप MP ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर (लोक सेवा केंद्र), UTI-ITSL सेंटर या ग्राम रोज़गार सहायक से मदद ले सकते हैं. इसके लिए समग्र ID और सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र ज़रूरी है. अगर आप इस योजना से जुड़े किसी अस्पताल में भर्ती हैं, तो आप आयुष्मान मित्र के ज़रिए मुफ़्त में कार्ड बनवा सकते हैं. अगर आपको इलाज देने से मना किया जाता है, तो आप 14555, 104, 0755-2762582, 18002332085 या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर कॉल करके शिकायत कर सकते हैं. यह योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीवन बचाने वाली साबित हो रही है.

