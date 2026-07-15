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दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे बदलेगी गांवों की तस्वीर? CM मोहन यादव ने किया लॉन्च, जानें आपको क्या होगा फायदा

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विकसित 'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' लॉन्च किया है. यह व्यवस्था देश में पंचायतों के पूर्णत: डिजिटल रिमोट वित्तीय ऑडिट की दिशा में अपनी तरह की अभिनव पहल है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 15, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:09 AM IST
दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे बदलेगी गांवों की तस्वीर? CM मोहन यादव ने किया लॉन्च, जानें आपको क्या होगा फायदा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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