/दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे बदलेगी गांवों की तस्वीर? CM मोहन यादव ने किया लॉन्च, जानें आपको क्या होगा फायदा

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मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में डॉ. मोहन यादव सरकार ने एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान 'दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म' को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया. देश में अपनी तरह का यह पहला अभिनव प्रयोग है, जो ग्राम पंचायतों के रिमोट वित्तीय ऑडिट यानी घर या ऑफिस बैठे डिजिटल ऑडिट की सुविधा देगा. इसके साथ ही सरकार ने 'पंचायत दर्पण पोर्टल' पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे की शुरुआत भी कर दी है, जिससे अब ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी.
केंद्रीय वित्त आयोग से मिलने वाले बजट और सरकारी फंड के सही इस्तेमाल की निगरानी के लिए यह नई व्यवस्था मील का पत्थर साबित होगी. भारत के महालेखाकार के निर्देशन में तैयार हुए इस 'दृष्टि' प्लेटफॉर्म के जरिए ऑडिटर अब कहीं से भी प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों के आय-व्यय और वित्तीय रिकॉर्ड्स की ऑनलाइन जांच कर सकेंगे. इससे न सिर्फ सीमित स्टाफ के बावजूद समय पर ऑडिट का काम पूरा होगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और ग्रामीण विकास के कार्यों में बड़ी पारदर्शिता आएगी. इसके अलावा, पेमेंट गेटवे चालू होने से आम नागरिक भी घर बैठे अपने बिलों का भुगतान कर तुरंत डिजिटल रसीद प्राप्त कर सकेंगे.
घर बैठे हो सकेगा भुगतान
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल पर आरंभ पेमेंट गेटवे पंचायत राज संचालनालय द्वारा एनआईसी, जल निगम एवं यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है. इसके माध्यम से पंचायतें नागरिकों के बिल जेनरेट कर सकेगी. गेटवे पर कोई भी नागरिक बिल का पेमेंट घर बैठे कर सकता है और ऑनलाइन ही रसीद भी प्राप्त कर सकता है. इससे लोगों के श्रम और समय दोनों की बचत होगी तथा पंचायत का अभिलेख भी स्वत: ही निर्मित होता चला जाएगा. सेवाओं में पारदर्शिता और कार्यों का समयबद्ध निस्तारण होगा. इन नवाचारों से विभागीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही अधिक होने के साथ ही सुशासन को बढ़ावा भी मिलेगा.
पंचायत ऑडिट व्यवस्था होगी और अधिक पारदर्शी
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सॉफ्टवेयर का शुभारंभ कर पंचायत स्तर पर ऑडिट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल एवं प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की
साथ ही, दर्पण पोर्टल पर पेमेंट गेटवे सुविधा का भी शुभारंभ किया। pic.twitter.com/rXzofCzKcu
— Panchayat and Rural Development Department, MP (@minprdd) July 14, 2026
डिजिटल ऑडिट से पंचायतों को क्या होगा बड़ा फायदा?
अब तक कर्मचारियों की कमी या कागजी दस्तावेज जुटाने में होने वाली देरी के कारण ग्राम पंचायतों के ऑडिट लंबे समय तक लटके रहते थे. 'दृष्टि' प्लेटफॉर्म के आने से यह समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी. इस नई डिजिटल व्यवस्था से न सिर्फ समय और प्रशासनिक संसाधनों की भारी बचत होगी, बल्कि सभी वित्तीय रिकॉर्ड भी ऑनलाइन सुरक्षित रहेंगे. सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इससे ऑडिट की रफ्तार बढ़ेगी, जिससे पंचायतों में होने वाली किसी भी प्रकार की वित्तीय गड़बड़ी या हेराफेरी पर तुरंत नजर रखी जा सकेगी और काम में पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही भी तय होगी.
जानिए कैसे काम करेगी 'दृष्टि' ऑनलाइन व्यवस्था?
इस नए सिस्टम के तहत प्रदेश की सभी पंचायतों का पूरा वित्तीय लेखा-जोखा और डेटा पूरी तरह से डिजिटल रूप में एक जगह उपलब्ध रहेगा. इसके बाद ऑथराइज्ड ऑडिटर अपने घर या दफ्तर से ही इस प्लेटफॉर्म पर लॉग-इन कर सकेंगे. वे किसी भी पंचायत के आय-व्यय का रिकॉर्ड, भुगतान से जुड़े दस्तावेज, वित्तीय लेन-देन, सरकारी अनुदान की उपयोगिता और विभिन्न विकास योजनाओं पर हुए खर्च की सीधे ऑनलाइन जांच कर सकेंगे. इस तकनीकी बदलाव से ऑडिट की पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी तेज, सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाएगी.