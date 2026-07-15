/दृष्टि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कैसे बदलेगी गांवों की तस्वीर? CM मोहन यादव ने किया लॉन्च, जानें आपको क्या होगा फायदा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा पंचायत दर्पण पोर्टल पर आरंभ पेमेंट गेटवे पंचायत राज संचालनालय द्वारा एनआईसी, जल निगम एवं यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के सहयोग से विकसित किया गया है. इसके माध्यम से पंचायतें नागरिकों के बिल जेनरेट कर सकेगी. गेटवे पर कोई भी नागरिक बिल का पेमेंट घर बैठे कर सकता है और ऑनलाइन ही रसीद भी प्राप्त कर सकता है. इससे लोगों के श्रम और समय दोनों की बचत होगी तथा पंचायत का अभिलेख भी स्वत: ही निर्मित होता चला जाएगा. सेवाओं में पारदर्शिता और कार्यों का समयबद्ध निस्तारण होगा. इन नवाचारों से विभागीय प्रक्रियाओं में जवाबदेही अधिक होने के साथ ही सुशासन को बढ़ावा भी मिलेगा.