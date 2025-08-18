क्या मानव तस्करी गैंग का शिकार हुई कटनी की अर्चना तिवारी! केस में नए मोड़ से हड़कंप, जबलपुर से भेजी टीम

Katni Archana Tiwari Missing Case: मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले की अर्चना तिवारी को लापता हुए करीब 12 दिन हो चुके हैं. रविवार को केस की जांच के लिए जबलपुर से एक और पुलिस टीम भेजी थी. अब मामले में मानव तस्करी के एंगल की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है. अर्चना के लापता होने की गुत्थी में नया मोड़ आ गआ है. मामला 7 अगस्त से शुरू हुआ था, जब अर्चना नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी जा रही थीं. वो स्टेशन नहीं पहुंचीं और तब से उनका किसी को पता नहीं चल रहा है. पुलिस लगातार जांच कर रही है, डॉग स्क्वॉड की मदद से भी तलाश की जा रही है.

मानव तस्करी के एंगल से जांच की मांग

जबलपुर पुलिस अर्चना की पुरानी रूममेट से भी पूछताछ करेगी. इस बीच अर्चना के ताऊजी प्रकाश तिवारी बाबू ने इसमें मानव तस्करी की आशंका जताई है. वहीं दूसरी तरफ अर्चना की सलामती के लिए घर में महामृत्युजंय का जाप किया जा रहा है. परिजनों ने इस पूरे मामले को मानव तस्करी से जुड़ा बताया तो नया मोड़ आ गया. प्रकाश तिवारी बाबू का कहना है कि तस्कर उसे ट्रेन से किसी बड़े शहर ले गए हैं, इसलिए इस मामले को मानव तस्करी के एंगल से जांचा जाए. वही इस मामले को सीबीआई के हाथों में दे देने की भी मांग की गई. अर्चना के चाचा राजू तिवारी ने भी मुख्यमंत्री मोहन यादव से सीबीआई जांच की मांग की है. बताया जा रहा है कि अर्चना जब 7 अगस्त को नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से कटनी आ रही थी तब उनका मोबाइल फोन आखिरी बार नर्मदापुरम रेलवे ब्रिज पर लोकेट हुआ था. परिजनों का कहना है कि यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं, बल्कि मानव तस्करी का मामला है.

इंदौर से कटनी नर्मदा एक्सप्रेस से निकली थीं अर्चना

अर्चना तिवारी रक्षाबंधन के लिए इंदौर से कटनी नर्मदा एक्सप्रेस से निकली थीं. 8 अगस्त को उन्हें कटनी स्टेशन पहुंचना था, लेकिन ट्रेन में सिर्फ उनका बैग मिला. उसी समय से मोबाइल बंद है. पता लगने के बाद रानी कमलापति और नर्मदापुरम की रेलवे पुलिस ने भी सीहोर के बुधनी चौक के आसपास अर्चना तिवारी की तलाश की थी. बुधनी के मिडघाट चौक इलाके में रेलवे ट्रैक के आसपास, जंगलों में सभी जगह तलाश की गई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला. अर्चना इंदौर में सिविल जज की तैयारी कर रही है.



रिपोर्ट- नितिन चावरे

जी न्यूज, कटनी