नरसिंहपुर में पति ने पत्नी की इज्जत को किया तार-तार! बीच सड़क पर कपड़े उतारकर पीटा

Madhya Pradesh Crime News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने अपने पति पर क्रूरता और घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि उसके पति ने बीच सड़क पर उसके कपड़े उतारकर उसे बेरहमी से पीटा. उसकी बेटी और मां रोती-बिलखती रहीं, लेकिन पति को ज़रा भी दया नहीं आई. महिला का कहना है कि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मामूली धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. पीड़िता ने एसपी कार्यालय जाकर न्याय की गुहार लगाई है.

एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार

दरअसल, नरसिंहपुर जिले के करेली थाना अंतर्गत ग्राम जोवा निवासी पीड़ित महिला अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर एसपी कार्यालय पहुंची और न्याय की गुहार लगाई. महिला का आरोप है कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट और अत्याचार करता है. इतना ही नहीं, उसने बीच सड़क पर पत्नी के कपड़े उतारकर और उसे बेरहमी से पीटा. उसकी बेटी और मां रोती-बिलखती रहीं, लेकिन पति को दया नहीं आई. पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने सामान्य धाराओं में मामला दर्ज कर मामले को रफा-दफा कर दिया. वहीं पीड़ित महिला ने आरोपी पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है.

रिपोर्ट-दिनेश विश्वकर्मा