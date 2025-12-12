शिक्षिका की जगह पति ले रहा था बच्चों की क्लास, स्कूल में कई दिनों तक पढ़ाता रहा संस्कृत

Female Teacher Suspended in Maihar-मध्यप्रदेश के शिक्षा विभाग में अनुशासनहीनता और लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. मंगलवार को मैहर जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां सरकारी स्कूल में महिला शिक्षिका की जगह उनका पति बच्चों को पढ़ाता हुआ पकड़ा गया. महिला शिक्षक खुद स्कूल जाने की बजाय अपने पति को भेज देती थीं. इस मामले में कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कंचन श्रीवास्तव ने संबंधित शिक्षिका को निलंबित कर दिया है.

बच्चों को पढ़ाने आता था पति

मामला मैहर जिले के रामनगर विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौता की है, जहां पदस्थ सहायक शिक्षिका सरिता त्रिपाठी पर लंबे समय से आरोप लग रहे थे कि वे अपनी संस्कृत की कक्षाएं स्वयं नहीं लेतीं, बल्कि अपने पति रोहणी प्रसाद त्रिपाठी को स्कूल भेज देती हैं. बताया गया कि रोहणी प्रसाद नियमित रूप से कक्षा में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे, जबकि शिक्षिका अधिकांश समय गायब रहती थीं. शिक्षिका कभी-कभी स्कूल आती थीं.

कभी-कभी स्कूल आती थी शिक्षिका

छात्रों ने बताया कि जब कभी सरित विद्यालय में आती भी थीं, तो वे खुद पढ़ाने की बजाय बच्चों को कुंजी से रटने के लिए कहती थीं और पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेती थीं. लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संकुल प्राचार्य ने जांच शुरू की और 30 अक्टूबर को शिक्षिका से जवाब तलब किया. लेकिन शिक्षिका ने निर्धारित समय सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया.

जांच के बाद किया गया निलंबित

जांच में यह साफ हुआ कि सरिता त्रिपाठी के पति द्वारा अवैध रूप से स्कूल में अध्यापन कराया जा रहा था. यह कृत्य न केवल नियमों के खिलाफ है, बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है. इस आधार पर DEO कंचन श्रीवास्तव ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए सरिता त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और उन्हें विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मैहर में अटैच कर दिया.

