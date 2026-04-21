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बनना चाहते थे IAS...बन गए महाराज! डिप्टी कलेक्टर का बेटा लगा रहा दिव्य दरबार, बनाता है लोगों की पर्चियां

Mauganj News-मऊगंज में डिप्टी कलेक्टर का बेटा दिव्य दरबार चला रहा है. IAS की तैयारी करने वाला छात्र अब महाराज बन लोगों की समस्याएं सुन रहा है. इतना ही नहीं पर्चे में उनकी पूरी समस्या लिखकर निराकरण का आश्वासन भी यहां दिया जाता है.

 

Written By  Ajay Mishra|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:07 PM IST
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बनना चाहते थे IAS...बन गए महाराज! डिप्टी कलेक्टर का बेटा लगा रहा दिव्य दरबार, बनाता है लोगों की पर्चियां

DY Collector Son Divya Darbar-मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में शाहपुर के गांव के अंदर विज्ञान धर्म सरकार का दिव्य दरबार चला जा रहा है. इस दरबार को कोई और नहीं बालकी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर आर.पी. मिश्रा के बेटे लक्ष्मी नारायण मिश्रा महाराज चला रहे हैं. लक्ष्मी नारायण मिश्रा का दावा है कि उनके धाम में कैंसर जैसी गंभीर से ग्रसित मरीज भी ठीक हो रहे हैं. बता दें कि लोगों की समस्या सुनने वाले महाराज कलेक्टर बनना चाहते थे. लेकिन अब वे तखत पर बैठकर लोगों की समस्या सुनकर उनका निराकरण करने का दावा करते हैं. 

घर में चल रहा दिव्य दरबार
इससे पहले लक्ष्मी नारायण मिश्रा महाराज विज्ञान धाम दिव्य दरबार का संचालन गांव के ही एक मंदिर में कर रहे थे लेकिन कुछ लोगों ने दरबार का विरोध किया था. इसके बाद महाराज यह धाम अपने निजी घर से चला रहे हैं. महाराज घर के बाहर एक तखत में बैठकर लोगों की समस्या सुनते हैं और पर्चे में उनकी पूरी समस्या लिख देते हैं. घर के बाहर ही बाकायदा टेंट लगातार यह दिव्य दरबार सजाया जाता है. 

पर्चे पर लिखते हैं समस्या
जी मीडिया से बातचीत के दौरान महाराज ने दावा किया की हर दिन हजारों की संख्या में लोग उनके दरबार में आते हैं. वह बिना समस्या और नाम बताएं उनकी पूरी व्यथा को पर्चे में लिख देते हैं और फिर भगवान का चमत्कार होता है. दरबार में आने वाले लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है. महाराज ने बताया कि पहले वह आईएएस बनना चाहते थे लेकिन जब से उन्होंने गीता को पढ़ा तब से वह आध्यात्म की ओर खिंचे चले आए. 

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ना कोई देवता, ना कोई मंदिर
हैरानी की बात यह है कि महाराज जी जिस जगह धाम चला रहे हैं वहां ना तो कोई मंदिर है, ना ही कोई देवता. घर के बाहर ही में गेट पर बस के सहारे एक घंटा लगाकर मंदिर का स्वरूप दे दिया गया. जो भी कोई अंदर आता है पहले घंटा बजाता है और फिर प्रणाम कर महाराज की ओर आगे बढ़ता है. वहीं बगल में एक रस्सी के सहारे पर कुछ नारियल बांधे गए हैं. लोगों का मानना है कि नारियल चढ़ाने से उनकी सभी परेशानियों का समाधान हो जाता है और अर्जी स्वीकार हो जाती है. 

महाराज हैं इतने पढ़े-लिखे
लक्ष्मी नारायण मिश्रा यानी की विज्ञान धर्म दिव्य दरबार का संचालन करने वाले महाराज के गुरु कोई और नहीं बल्कि बालक दास महाराज है. उन्होंने कहा कि गुरु की ही कृपा से यह दिव्य दरबार चलता आ रहा है. कई अन्य राज्यों में यह दिव्य दरबार चलाया जा चुका है. इससे पहले वृंदावन, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के मुरैना और अब मऊगंज में यह दरबार चलाया जा रहा है. महाराज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मध्य प्रदेश में की है. फिर छत्तीसगढ़ से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. उन्होंने MBA के बाद इंग्लिश से MA किया है.

यह भी पढ़ें-गर्लफ्रेंड को भगाने आया बॉयफ्रेंड, परिजनों ने उतार दिया इश्क का भूत, जमकर की पिटाई

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