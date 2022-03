अब IAS नियाज खान ने बॉलीवुड के इस 'पठान' अभिनेता से कहा- ब्राह्मणों को पैसे दो...!

नई दिल्ली: द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) फिल्म को लेकर लगातार ट्वीट के बाद चर्चा में बने मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के आईएएस (IAS) नियाज खान बुधवार को सुपरस्टार आमिर खान के पीछे पड़ गए. दरअसल आमिर खान ने कश्मीर फाइल्स की तारीफ करते हुए कहा था कि यह फिल्म सभी को देखने चाहिए, उन्होंने सभी से अपील भी की थी. अब उनकी इस बात का जवाब आईएएस नियाज ने अपने ही अंदाज में दिया.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा- नियाज खान मर्यादा लांघ रहे, नोटिस जारी

आमदनी ब्राह्मणों पर खर्च करें

नियाज खान ने अपने टि्वटर हैंडल पर लिखा कि आमिर खान ने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखने की अपील तो कि लेकिन फिल्म के निर्माता-निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Vivek Agnihotri) से यह नहीं कहा कि वे अपनी फिल्म से होने वाली कमाई को ब्राह्मणों पर खर्च करें. नियाज आगे लिखते हैं कि आमिर खुद के करियर को लेकर डरे हुए हैं. पठान होने के बाद भी हम उनकी आंखों में खौफ देख सकते हैं. नियाज ने आमिर को सलाह दी कि बहादुर बनिए और अपनी फिल्म दंगल से हुई कमाई को ब्राह्मणों पर खर्च करें.

पठान समुदाय के स्टार सिर्फ स्क्रीन पर हीरो

नियाज खान के ट्वीट से यह भी समझा जा सकता है कि उन्होंने आमिर खान ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पठान अभिनेता शाहरुख और सलमान खान पर भी तंज कसा है. नियाज ने आगे लिखा पठान समुदाय के बॉलीवुड सुपर स्टार सिर्फ पर्दे पर हीरो हैं, पर्सनल लाइफ में नहीं. उनका खास मकसद पैसा कमाना है. मेरे असली हीरो तो नाना पाटेकर और सोनू सूद हैं. उन्होंने पठान अभिनेताओं से अपील करते हुए आखिर में लिखा कि बहादुर बनों और सोनू सूद की तरह चैरिटी करो.

Bollywood superstars of my Pathan community are heroes only on screen, not in personal https://t.co/e9OPGELXE5 is their main motivation. My heroes are Sonu Sood, Nana Patekar. I like real Pathan heroes not fake heroes on film screen. Be brave and do charity work like Sonu Sood

— Niyaz Khan (@saifasa) March 23, 2022