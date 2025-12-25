Advertisement
Madhya Pradesh - MP

अब ट्रेन में बदलेगा खाने का स्वाद, दाल-चावल नहीं रूट के हिसाब से मिलेगा लोकल फूड

Indian Railways Food: भारतीय रेलवे नई कैटरिंग नीति के तहत ट्रेनों में क्षेत्रीय व्यंजन परोसने की तैयारी कर रहा है. रूट के अनुसार स्थानीय स्वाद, वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा और बेहतर भोजन गुणवत्ता से यात्रियों का सफर अधिक यादगार और स्वादिष्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

Dec 25, 2025
Indian Train Food Update: नए साल में भारतीय रेलवे यात्रियों को सफर के दौरान बिल्कुल नया अनुभव देने की तैयारी में है. ट्रेन में बार-बार मिलने वाले सीमित और एक जैसे खाने से परेशान यात्रियों को अब बड़ी राहत मिलने वाली है. आईआरसीटीसी अपनी नई कैटरिंग नीति के तहत ट्रेनों में ‘रीजनल फूड’ परोसने की योजना ला रहा है. इसका मतलब यह होगा कि जिस राज्य या क्षेत्र से ट्रेन गुजरेगी, वहां के पारंपरिक और मशहूर व्यंजन यात्रियों की थाली तक पहुंचेंगे, जिससे सफर और भी खास बन जाएगा.

रेलवे बोर्ड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2026 के लिए प्रस्तावित नए कैटरिंग टेंडर में इस योजना को खास प्राथमिकता दी जाएगी. टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे चरणबद्ध तरीके से प्रमुख ट्रेनों में लागू किया जाएगा. रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सिर्फ पेट भर खाना देना नहीं, बल्कि ताजा, स्वादिष्ट और स्थानीय संस्कृति से जुड़ा भोजन उपलब्ध कराना है. अधिकारियों का मानना है कि इससे रेल यात्रा का अनुभव पहले से ज्यादा यादगार और संतोषजनक होगा.

रोटी परोसने की तैयारी
नई व्यवस्था में खानपान का मेन्यू पूरी तरह ट्रेन के रूट से जुड़ा होगा. मध्य प्रदेश से गुजरने वाली ट्रेनों में पोहा-जलेबी, भुट्टे का कीस और सेव-टमाटर जैसे स्थानीय स्वाद मिल सकते हैं. बिहार रूट पर लिट्टी-चोखा, गुजरात में ढोकला-फाफड़ा, पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी परोसे जाने की तैयारी है. वहीं दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में इडली, डोसा, वड़ा और फिल्टर कॉफी को प्राथमिकता दी जाएगी.

रोजगार के नए अवसर
रेलवे इस पहल को ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान से भी जोड़ रहा है. आईआरसीटीसी पेंट्री कार के साथ-साथ स्टेशनों पर मौजूद स्थानीय होटलों, फूड वेंडर्स और महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ समझौते करेगा. इससे यात्रियों को ताजा और प्रामाणिक भोजन मिलेगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. रेलवे का मानना है कि स्थानीय सहभागिता से भोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा और यात्रियों का भरोसा भी बढ़ेगा.

 योजना के बड़े फायदे
फिलहाल ई-कैटरिंग के जरिए सीमित ट्रेनों में ही खाना मंगाने की सुविधा है, लेकिन नई योजना में रीजनल फूड को सामान्य मेन्यू का हिस्सा बनाया जाएगा. इससे उन यात्रियों को भी फायदा मिलेगा, जो मोबाइल ऐप या ऑनलाइन ऑर्डर का इस्तेमाल नहीं करते. एक जैसे खाने से राहत, बेहतर गुणवत्ता, विविधता और स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव इस योजना के बड़े फायदे होंगे. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में ट्रेन का सफर भारत के स्वादों की यात्रा बन जाएगा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

