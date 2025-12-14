Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP में अनोखा प्रयोग! देश की पहली ‘रेड रोड’ शुरू, जानिए क्यों है यह सड़क खास

MP Red Road: मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक अनोखी पहल शुरू की गई है. बता दें कि वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत की पहली ‘रेड रोड’ शुरुआत की गई है. यह रेड रोड वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 45 पर बनाई गई है. आइए इसकी खासियत के बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 14, 2025, 08:37 PM IST
देश की पहली ‘रेड रोड’ शुरू
देश की पहली ‘रेड रोड’ शुरू

Wildlife Protection Highway in MP: जंगली जीवों के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश में एक अनोखी पहल शुरू की गई है, जिसकी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 पर भारत की पहली रेड रोड को शुरू किया गया है. यह अनोखी सड़क वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 45 पर बनाई गई है. लगभग दो किमी लंबी इस सड़क का मकसद यह है कि हाईवे पर तेज रफ्तार चलने वाले वाहनों से होने वाली वन्यजीवों की मौत पर लगाम लगाना है. 

वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस लाल सड़क को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, कि वाहन चालक को बिना किसी जबरदस्ती के खुद ही गति धीमी कर ले. इसमें न तो भारी स्पीड ब्रेकर लगाए गए हैं, न ही कोई ट्रैफिक रोके वाले अवरोध लगाए गए है. इसे सड़का सिर्फ रंग और बनावट चेंज की गई है, ड्राइवर को सतर्क कर सके. इससे न केवल जानवरों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों के लिए भी सफर ज्यादा सुरक्षित होगा. 

रेड रोड की जानें खासियत
इस लाल सड़क की खासियत यह है कि लाल रंग और हल्की उभरी हुई सतह है. यह सड़क देखने में एक टेबल टॉप जैसी लगती है, जिस पर वाहन आसानी से धीमी गति से गुजरते हैं. पारंपरिक स्पीड ब्रेकर की तुलना में यह ज्यादा सुरक्षित मानी जा रही है, क्योंकि इसमें अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक, यह डिजाइन दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने में ज्यादा प्रभावी माना जाता है. 

घटनाओं में कमी आएगी
बता दें कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बाघों के साथ-साथ हिरण, तेंदुआ और कई अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक घर हैं. वन्यजीव, यहां आसपास अपने भोजन-पानी की तलाश में रहते हैं. इसी के चलते अक्सर हाईवे को पार करते हैं, जिससे तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आ जाते हैं. इसी कारण हाईवे पर हादसा होने का खतरा बना रहता है. कई बार तो वन्यजीव भी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. अब इस लाल सड़क से इस तरीके की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है. 

अन्य जगहों पर करेंगे प्रयोग
सरकार और वन विभाग की तरफ से इसे वन्यजीव के संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण मान रहे हैं. वहीं अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर यह लाल सड़क वाला प्रयोग सफल रहा तो देश के अन्य वन्य जीवों वाले इलाकों से गुजरने वाले हाईवे पर भी ऐसी ही पर्यावरण अनुकूल सड़कें बनाई जा सकती हैं. यह पहल न सिर्फ मध्य प्रदेश के वन्य जीवों के सरंक्षण में योगदान देंगी, बल्कि पूरे देश को नई सोच और नई दिशा देने का काम भी करेंगी. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

Madhya Pradesh Red Road

