दतिया में रेत चेक पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत, तीन घायल; पुलिस जांच में जुटी

Madhya Pradesh News In Hindi: मध्य प्रदेश के दतिया जिले में सरसई पुलिस स्टेशन के तहत मुस्तरा रेत चेक पोस्ट पर अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की. इस हिंसक हमले में चेक पोस्ट पर तैनात कर्मचारी अमर सिंह राजपूत की गोली लगने से दुखद मौत हो गई. हमलावरों की अंधाधुंध फायरिंग में तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए और जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है. घटना की जानकारी मिलते ही सरसई पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. फिलहाल हमलावरों की पहचान और हमले के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है.

रेत चेक पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग

बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी. जिससे चेकपॉइंट पर मौजूद तीन अन्य लोग भी फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हो गए. उनकी चोटों की गंभीरता को देखते हुए, उन्हें तुरंत पास के हेल्थ सेंटर ले जाया गया. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है.

हमलावर कौन है? अभी इसका खुलासा नहीं

जानकारी मिलने पर सरसई पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करना शुरू किया. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है. अभी यह साफ नहीं है कि हमला किसी निजी दुश्मनी की वजह से हुआ या इसका संबंध रेत माफिया से है. पुलिस आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दतिया में फिर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, युवक के खोपड़ी में मारी गोली, लगातार हत्याओं से कांपा शहर

इससे पहले भी हो चुकी है गोलीबारी

बता दें कि यह इस तरह की पहली घटना नहीं है. इससे पहले दतिया के कोतवाली थाना इलाके में झांसी बाईपास रोड पर सीता सागर के पास दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अज्ञात हमलावरों ने मोटरसाइकिल पर जा रहे युवक को निशाना बनाया और उसके सिर में गोली मार दी थी. गोली लगते ही युवक ज़मीन पर गिर गया था, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!