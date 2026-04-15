अंबेडकर जयंती पर कैदियों को मिला तोहफा, इंदौर सेंट्रल जेल से 6 कैदी रिहा

Indore Central Jail Prisoner Release: डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर इंदौर सेंट्रल जेल से 6 कैदियों को रिहा किया गया. शासन की मंशा के अनुरूप यह रिहाई उन कैदियों को मिली जिन्होंने अपनी सजा की आधे से अधिक अवधि पूरी कर ली थी और जेल में जिनका आचरण संतोषजनक पाया गया. ये सभी कैदी हत्या के अलग-अलग मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे.

दरअसल, वर्ष में पांच प्रमुख अवसर 15 अगस्त, 26 जनवरी, जनजातीय दिवस, अंबेडकर जयंती और गांधी जयंती पर अच्छे चाल-चलन वाले कैदियों को चिन्हित कर रिहाई दी जाती है. इसी कड़ी में इस बार भी चयन प्रक्रिया के तहत कैदियों को रिहा किया गया,.रिहा किए गए कैदियों में धार निवासी 65 वर्षीय भारत पिता जगन्नाथ, खंडवा के 60 वर्षीय फूलचंद पिता मांगीलाल, पलासिया इंदौर के 64 वर्षीय सुंदर पिता श्रीराम, देवास जिले के चौबापिपलिया निवासी नरसिंह, खंडवा के 33 वर्षीय राधेश्याम और रतलाम निवासी 38 वर्षीय इमरान शामिल हैं.

कैदियों को दी गई पारिश्रमिक

जेल प्रशासन द्वारा इन कैदियों को सजा अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण भी दिए गए, ताकि जेल से बाहर आने के बाद वे स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें और समाज की मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें. रिहाई के समय सभी कैदियों को 1 लाख रुपए से अधिक का पारिश्रमिक भी प्रदान की गई. यह पहल न केवल सुधारात्मक न्याय व्यवस्था को मजबूत करती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि अच्छा आचरण और सुधार की इच्छा रखने वालों के लिए समाज में दोबारा सम्मानपूर्वक स्थान हमेशा मौजूद है. बता दें की डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर सतना केंद्रीय जेल में सजा काट रहे 6 बंदियों को भी रिहा किया गया. ये सभी अलग-अलग मामलों में सजा काट रहे थे.

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