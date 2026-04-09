वंदे मातरम पर आर-पार, पार्षद रुबीना खान पर गिर सकती है गाज, कांग्रेस ने शुरू की कार्रवाई

Ruckus Over Vande Mataram-मध्यप्रदेश के इंदौर में वंदे मातरम् को लेकर सियासत गरमा गई है. नगर निगम में बजट सत्र के दौरान वंदे मातरम् को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. शहर के खजराना वार्ड की पार्षद रुबीना खान को कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है. इस संबंध में शहर कांग्रेस ने प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजा है. पार्षद रूबीना खान ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी.

'भाड़ में जाए कांग्रेस'

दरअसल, नगर निगम में बजट के दौरान कांग्रेस पार्षद रुबीना खान और फौजिया शेख अलीम ने वंदे मातरम् गाने से इनकार कर दिया. इसी विवाद में कांग्रेस के दूसरे पार्षदों का साथ न देने पर रूबीना ने कहा था कि भाड़ में जाए कांग्रेस, हम औवेसी की पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे. रुबीना के इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने रुबीना के पार्टी से निष्कासन का प्रस्ताव प्रदेश कमेटी को भेजा है. कांग्रेस ने इस बयान को अनुशासनहीनता माना है.

कांग्रेस ने वंदे मातरम् किया अनिवार्य

शहर कांग्रेस कमेटी ने अपनी सभी गतिविधियों में वंदे मातरम् गाना अनिवार्य कर दिया है. शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि अब कांग्रेस की हर बैठक की शुरुआत वंदे मातरम् से होगी. जिन्हें वंदे मातरम् गाना नहीं हो, वे कांग्रेस की बैठकों में न आएं. उन्होंने रुबीना के बयान को उनका निजी बयान बताया और यह कहा कि उससे कांग्रेस का कोई लेना-देना नहीं है.

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'पार्टी निकाल दे चिंता नहीं'

वहीं इस विवाद को लेकर रुबीना का कहना है कि कांग्रेस उन्हें पार्टी से निकाल दे, उन्हें इस बात की चिंता नहीं है. पार्टी जो फैसली लेगी, वे उसे स्वाकीर करेंगी. वहीं रुबीना खान ने ‘एक बाप की औलाद हो तो बुलवाकर दिखाओ’ बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि यह शब्द गुस्से में निकले थे. वह उस बयान के लिए माफी मांगने को तैयार हैं.

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