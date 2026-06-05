इंदौर के त्योहार को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल बना 'लिटचौक' का ग्लोबल पार्टनर

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के मशहूर सामाजिक और सांस्कृतिक उत्सव 'लिटचौक' ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा ली है. इंदौर के इस चहेते उत्सव का आयोजन करने वाली संस्था 'लिटचौक फाउंडेशन' और अंतरराष्ट्रीय संगठन 'कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल' के बीच एक अहम वैश्विक साझेदारी हुई है. इस करार के साथ ही लिटचौक, मध्य प्रदेश और पूरे सेंट्रल इंडिया की पहली ऐसी संस्था बन गई है, जिसे कॉमनवेल्थ जैसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ जुड़ने का गौरव हासिल हुआ है. इस नई साझेदारी के तहत कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल अब लिटचौक के साथ 'ग्लोबल एनकरेजिंग पार्टनर' के रूप में काम करेगा.

विज़न और मूल्यों का शानदार तालमेल

इस पर कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल के उपाध्यक्ष (पार्टनरशिप व रिसोर्स) गुरदीत वोहरा ने कहा, कि सांस्कृतिक संवाद, साहित्य, कला और समावेशी मंच को बढ़ावा देने का लिटचौक फाउंडेशन का जो विजन है, वह हमारे मूल्यों से पूरी तरह मेल खाता है. हम इस खास पहल का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हैं. वहीं, लिटचौक के सह-संस्थापक निखिल दवे इसे शहर और प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं. उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में लिटचौक के मंच से न केवल भारत, बल्कि कई अन्य देशों के वक्ता, कलाकार, कार्यकर्ता और श्रोता जुड़ चुके हैं. लेकिन CYC के साथ इस करार ने इंदौर और मध्य प्रदेश के आयोजनों को सीधे एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है. यह न सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए गर्व की बात है, बल्कि इससे भारतीय संस्कृति और आयोजनों को वैश्विक प्रतिष्ठा भी मिली है.

Add Zee News as a Preferred Source

सिर्फ एक उत्सव नहीं, कई प्रकल्पों का हो रहा संचालन

बता दें कि लिटचौक फाउंडेशन का दायरा सिर्फ अपने वार्षिक उत्सव तक सीमित नहीं है. संस्था द्वारा वैचारिक विमर्श के लिए 'इंदौर डिस्कोर्स', महिलाओं के लिए खास 'लिट वीमेन चौक' और युवा कलाकारों को मंच देने के लिए 'लिट ठिया' जैसे कई शानदार प्रकल्प भी सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं.

'माय भारत' के साथ भी रच चुके हैं इतिहास

यह पहली बार नहीं है जब लिटचौक फाउंडेशन ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो. इससे पहले साल 2025 में भारत सरकार के युवा मामलों के मंच 'माय भारत' (MY BHARAT) के साथ करार करने वाली भी यह मध्य प्रदेश की पहली संस्था बनी थी. राष्ट्रीय और अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संगठनों का लिटचौक फाउंडेशन पर बढ़ता यह भरोसा साबित करता है कि संस्था की नीयत, उसके आयोजनों का महत्व और प्रामाणिकता आज किस तरह सफलता के नए आयाम गढ़ रही है.