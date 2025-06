मेघालय के मंत्री का बेतुका बयान- राजा और सोनम का परिवार माफी मांगे, नहीं तो....

Indore Honeymoon Couple Case: इंदौर के राजा की मौत के बाद मेघालय के मंत्री अलेक्जेंडर लालू हेक का बेतुका बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि राजा और सोनम रघुवंशी के परिवारों से माफी मांगने को कहा, क्योंकि इस मामले ने मेघालय और वहां के लोगों की छवि खराब की है. अगर वे माफी नहीं मांगते हैं, तो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे. वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हम मेघालय पुलिस के आभारी हैं कि उन्होंने सात दिनों के भीतर कड़ी कार्रवाई की और जांच पूरी की.



#WATCH | Shillong: Meghalaya Minister Alexander Laloo Hek says, "We are thankful to the Meghalaya Police for their crackdown and complete investigation within seven days. Now we are seeking an apology from the families of Raja and Sonam Raghuvanshi for tarnishing the image of… pic.twitter.com/rjGP1zxEtp

