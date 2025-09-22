सोशल मीडिया पर भूलकर भी ना शेयर करें इस तरह की रील, वरना हो सकती है जेल; आदेश जारी

Jabalpur News: त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है ऐसे में हर तरफ त्योहारों की धूम मची हुई है. कई बार कुछ लोग त्योहारों में भंग डालने का काम करते हैं. इंटरनेट पर गलत और भ्रामक सूचना फैलाते हैं जिससे ना सिर्फ सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है बल्कि लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं. इन्हीं क्रियाओं पर लगाम लगाने के लिए जबलपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैठक में उन्होंने निर्देश जारी करते हुए ऐलान किया कि सोशल मीडिया पर नाकारात्मक, गलत और अशांति फैलाने वाले क्रिएटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

इन्फ्लुएंसर जा सकते हैं जेल

दरअसल, आयोजित हुए इन्फ्लुएंसर बैठक में सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए चर्चा की गई. इस दौरान इन्फ्लुएंसर को बताया गया कि उन्हें पोस्ट और हर तरह की गतिविधियों पर पुलिस की साइबर सेल की नजर है. वे क्या पोस्ट कर रहें क्या मैसेज फैला रहें इस तरह की एक्टिविटीज पर साइबर सेल निगरानी कर रही है. ऐसे पोस्ट जो समाज के हित में नहीं है या उनसे समुदायों के बीच अशांति फैलती नजर आ रही, इस दौरान उस क्रिएटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के तहत क्रिएटर जेल भी जा सकता है.

इंटरनेट पर क्या पोस्ट नहीं करना है

व्यूज और लाइक्स के लिए उन पोस्ट से बचना है जिनमें सड़क पर झुंड बनाकर डांस,केक कटिंग, स्टंटबाजी, रैली निकालते दिखाई दे. सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करना है. अश्लील और फूहड़ता वाले वीडियो पोस्ट नहीं करने हैं. साम्प्रदायिक भावना को आघात पहुंचाने वाले पोस्ट से भी बचना है.

किस तरह के पोस्ट को मिलेगा बढ़ावा

वे पोस्ट जिन्में अच्छा संदेश पहुंचाया जा रहा हो या फि जिसमें हमारी भारतीय संसकृति की झलक दिखाई दे. लोगों को जारूरक करने जैसे फोटो वीडियो या फिर यातायात के नियम संबंधी जानकारी को भी आप वायरल कर सकते हैं. इन बिंदुओं पर वीडियो या कॉनटेंट बनाने वाले क्रिएटर को बढ़ावा मिलेगा साथ ही कानूनी कार्रवाई के दायरे से भी बाहर होंगे.

