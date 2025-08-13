मास्टर प्लान से एमपी की सड़कें होंगी चकाचक, हर कोने तक पहुंचेगी विकास की रफ्तार
मास्टर प्लान से एमपी की सड़कें होंगी चकाचक, हर कोने तक पहुंचेगी विकास की रफ्तार

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए एक मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया है. इस प्लान में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर ग्रामीण सड़कों तक सभी सड़कें शामिल होंगी.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 13, 2025, 03:53 PM IST
मास्टर प्लान से एमपी की सड़कें होंगी चकाचक, हर कोने तक पहुंचेगी विकास की रफ्तार

MP Infrastructure Development: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के संपूर्ण सड़क नेटवर्क को व्यवस्थित करने और इसके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों का एक मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत लोक निर्माण विभाग (पीएमपीडब्ल्यूडी) अन्य एजेंसियों के सहयोग से राज्य राजमार्गों, जिला सड़कों और आंतरिक सड़कों का सर्वे करेगा. इसका मुख्य लक्ष्य सड़क निर्माण और रखरखाव में शामिल विभिन्न एजेंसियों जैसे शहरी विकास, पंचायत और ग्रामीण विकास के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है. 2003 के बाद राज्य का सड़क नेटवर्क बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक हो गया है फिर भी नई सड़कों की मांग बनी हुई है जिसे देखते हुए यह कदम उठाया गया है.

यह भी पढ़ें: Guna News-देवा पारदी मौत केस में नया मोड़, CBI ने TI को हिरासत में लिया, परिजनों ने नहीं लिया था नाम

 

मध्य प्रदेश में सड़कों के लिए बनेगा मास्टर प्लान
दरअसल, मध्य प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसमें राज्य की सभी सड़कें जैसे स्टेट हाईवे, मुख्य जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें शामिल होंगी. लोक निर्माण विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों ने मिलकर छह महीने में सर्वेक्षण पूरा कर रोडमैप तैयार करने का लक्ष्य रखा है.  इससे न केवल नई सड़क निर्माण की दिशा स्पष्ट होगी, बल्कि समन्वय भी बेहतर होगा.

यह भी पढ़ें: Rewa News-कांग्रेस विधायक का विवादित बयान, मंच से कहा-डिप्टी CM मिट्‌टी खाने वाला कीड़ा

 

क्या होगा फायदा
मास्टर प्लान बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पीडब्ल्यूडी को यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन जगहों पर नई सड़कें बनानी हैं, किन सड़कों का चौड़ीकरण करना है, किन सड़कों को पहले स्टेट हाईवे और मुख्य जिला मार्ग से जोड़ना है और कहां कनेक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है. इस जानकारी के आधार पर जिलेवार कार्ययोजना बनाना संभव हो सकेगा. साथ ही, सड़क निर्माण से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय भी बेहतर होगा. पीडब्ल्यूडी के अलावा, राज्य में नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और मंडी बोर्ड भी सड़कों का निर्माण करते हैं, जिनकी प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं. मास्टर प्लान से इन सभी के काम को फ़ायदा होगा. (सोर्स- नई दुनिया)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

;