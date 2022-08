GST On Train Ticket Cancellation: ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर जीएसटी का चार्ज लगता है कि नहीं? रेलवे ने किया स्पष्ट

GST Charged On Cancellation of Train Ticket: कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाने के लिए बुक की गई कन्फर्म ट्रेन टिकट को कुछ कारणों के चलते हमको कैंसिल करनी पड़ती है.जिसमें हमको हमारी टिकट की कीमत का बहुत सारा हिस्सा मिल जाता है और कुछ हिस्सा रेलवे काट लेती है. कई लोगों को इस चीज की कंफ्यूजन होती है कि टिकट कैंसिल करने पर जीएसटी चार्ज लगेगा या नहीं? अब इसको लेकर रेलवे ने स्पष्टीकरण दिया है.

फर्स्ट क्लास या एसी कोच टिकट कैंसलेशन फीस पर लगता है जीएसटी

हाल ही में रेल मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है कि टिकट कैंसिल करने पर जीएसटी चार्ज लगेगा या नहीं? 23 सितंबर, 2017 के रेलवे के एक निर्देश के मुताबिक टिकट कैंसिल कराने और किराया रिफंड नियम के मामले (Cases of ticket cancellation and fare refund rules) में बुकिंग के समय वसूला गया जीएसटी का कुल पैसा यात्रियों को वापस किया जाता है. हालांकि, ये नियम एसी और फर्स्ट क्लास में लागू नहीं है.रेलवे एसी और फर्स्ट क्लास के यात्रियों से टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी वसूलता है.रेलवे के रिफंड नियमों के अनुसार, एप्लीकेबल कैंसलेशन/क्लैर्कज चार्जेज और कैंसलेशन/क्लैर्कज चार्जेज (Applicable Cancellation/Clark's Charges and Cancellation/Clark's Charges) पर जीएसटी की राशि रेलवे द्वारा बरकरार रखी जाती है.

टिकट कैंसलेशन पर कितना जीएसटी लगेगा

बता दें कि नोटिफिकेशन के अनुसार,फर्स्ट क्लास या एसी कोच टिकट कैंसलेशन फीस 5% जीएसटी के अधीन (First class or AC coach ticket cancellation fee subject to 5% GST) होगी.जो कि टिकट की निर्धारित दर है. यदि आप अपने होटल या फ्लाइट रेसेर्वशन्स कैंसल करते हैं तो यहां भी यही नियम लागू होगा. इस केस में भी कैंसलेशन फीस प्राइमरी सर्विस के समान जीएसटी रेट के अधीन होगा.

उदाहरण के लिए,फर्स्ट क्लास या एसी कोच टिकट 5% जीएसटी के अधीन हैं. इसलिए,कैंसल करने की लागत भी इसी प्रतिशत पर जीएसटी के अधीन है. बता दें कि किसी भी रेलवे ट्रेन के छूटने से 48 घंटे पहले एसी फर्स्ट क्लास या एसी एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट को कैंसल करने के लिए 240 रुपये का चार्ज लेता है.