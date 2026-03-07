Advertisement
ईरान-इजरायल जंग के बीच भोपाल-इंदौर में कितनी है पेट्रोल डीजल की कीमत? क्या सच में हो गई है किल्लत

MP News-ईरान-इजरायल के बीच चल रही जंग को लेकर वैश्विक स्तर पर तेज का संकट होने की चर्चाएं चल रही हैं. इसी जंग के बीच भारत में भी लोग पेट्रोल-डीजल की कीमतों और स्टॉक को लेकर परेशान हो रहे हैं. मध्यप्रदेश में किसान भारी संख्या में पंप पर पहुंच रहे हैं. लोग भी सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के चक्कर में पेट्रोल-डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 07, 2026, 11:17 AM IST
ईरान-इजरायल जंग के बीच भोपाल-इंदौर में कितनी है पेट्रोल डीजल की कीमत? क्या सच में हो गई है किल्लत

Petrol Diesel Price in MP-मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ने तनाव और जंग के बीच सोशल मीडिया पर पेट्रोल-डीजल की कमी को लेकर भ्रामक खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं. सोशल मीडिया पर फैल रहीं इन भ्रामक खबरों के कारण लोग चिंतित हैं और परेशान भी हो रहे हैं. इन अफवाहों के कारण मध्यप्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर अचानक लोगों की भीड़ देखी गई. प्रदेश के अन्नदाता भी डर के चलते डीजल का स्टॉक करने लग गए हैं. वहीं लोग भी अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल कराने में लगे हैं. क्या मध्यप्रदेश में सच में पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ेगी और क्या यहां सच में तेल की किल्लत है, चलिए जानते हैं...

तेल कंपनियों ने बताया भ्रामक
देश की प्रमुख तेल कंपनियों, इंडियन ऑयल (IOCL) और भारत पेट्रोलनियम (BPCL) ने आधिकारिक बयान जारी कर इन खबरों को पूरी तरह से आधारहीन और भ्रामक बताया है. कंपनियों ने यह स्पष्ट किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सप्लाई चेन पूरी तरह सामान्य रूप से काम कर रही है. 

लोगों से की अपील
BPCL ने लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है. कंपनी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं. अनावश्यक भीड़ से व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, जबकि तेल की कोई कमी नहीं है. वहीं इंडियन ऑयल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि देश में ईंधन की आपूर्ति और वितरण नेटवर्क में कोई रुकावट नहीं है. कंपनी निर्बाध सप्लाई बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. 

जानिए भोपाल और इंदौर की कीमतें

  • प्रदेश में अफवाहों के बीच भोपाल और इंदोर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं. 
  • भोपाल-पेट्रोल लगभग 106.47 प्रति लीटर और डीजल 91.84 प्रति लीटर के करीब है.
  • इंदौर-पेट्रोल लगभग 106.50 प्रति लीटर और डीजल 91.89 प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है. 

सोशल मीडिया पर न करें भरोसा
तेल कंपनियों और सरकार ने लोगों से अपील की है कि सटीक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक सरकारी स्त्रोतों और कंपनियों के सोशल मीडिया हैंडल पर ही भरोसा करें. किसी भी फॉरवर्ड मैसेज को सच मानकर परेशान न हों. साथ ही भ्रामक खबरों से जुड़ी कोई भी चीज सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड न करें.

