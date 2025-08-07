Viral News: बत्तमीजी नहीं..., हमारी लड़की सच होल रही की झूठ, जबलपुर में टीसी ने महिला से पूछा आप गरम क्यों...?
Viral News: बत्तमीजी नहीं..., हमारी लड़की सच होल रही की झूठ, जबलपुर में टीसी ने महिला से पूछा आप गरम क्यों...?

Jabalpur News: जबलपुर में एक युवती से जब टीसी ने टिकट मांगा तो उसने पास दिखा दिया. इस पर टीसी ने कहा कि रेल नियमों के मुताबिक पास पर भी आरक्षण करना जरुरी है. जिसके बाद लड़की टीसी से भिंड़ गई और रेलवे स्टेशन पर बवाल करने लगी. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 09:09 AM IST
वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट
वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट

Jabalpur Viral News: मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान एक युवती का टीटी से विवाद हो गया. जब टीसी ने टिकट मांगा तो टिकट की व्यवस्था और नियम को लेकर उनके बीच कहा सुनी हो गई जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है. वीडियो में टीसी युवती विवाद करते नजर आ रही और उनके बोली पर आपत्ति जता रही है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है.

बदतमीजी नहीं...
वायरल वीडियो के मुताबिक, एक महिला यात्री अपनी लड़की के साथ एसी कोच में बैठी थी. इस दौरान टीसी ने टिकट मांगा. उस पर लड़की ने कहा- बदतमीजी नहीं मेरे पास 'पास' है. आपके बोलने का तरीका गलत है. इसके बाद महिला बोल रही है, आप रसीद काट देते... जिस पर टीसी बोलता है आप गरम क्यों हो रहीं हैं मैनें सिर्फ पीछे जाने की बात कही थी. इस पर महिला बोल पड़ती है. मैनें मना किया था पीछे जाने से हमारी लड़की सच बोल रही की झूठ बोल रही... महिला वहां खड़े बाकी यात्रियों से भी हामी भरवाती है कि मेरी बेटी सच बोल रही है कि झूठ...

जानिए क्या है पूरा मामला
बताया जाता है कि एसी कोच में एक युवती बिना टिकट के प्रवेश कर बैठी थी. यह युवती ट्रेन से अप डाउन करती है. 2 दिन पूर्वी में इटारसी जबलपुर ट्रेन में यात्रा कर रही थी. इसी दौरान टीसी यात्रियों का टिकट देखते उसके पास पहुंचा. टिकट मांगने पर तीन रेल पास होना बताया. वह मोबाइल पर रेल पास दिखाने लगी.

आरक्षण कराना जरुरी
इस पर टीटी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि रेल पास पर भी आरक्षण करना जरूरी है. ट्रेन में चढ़ने के दौरान पास के आधार पर टिकट होता है. इस पर युवती और टीसी के बीच में विवाद हो गया. टीटीई ने को बिना टिकट होने पर युवती को अगली स्टेशन पर उतरने बोला और टिकट लेकर यात्रा करने के लिए कहा. जिससे दोनों के बीच कहां सुनी हो गई. मामले का एक वीडियो भी अब सामने आया है. जिसमें युवती और टी टी ई के बीच विवाद होता दिखाई दे रहा है.

रिपोर्ट- -कुलदीप बबेले, जी मीडिया, जबलपुर

ये भी पढ़ें- Handloom Day: हथकरघा बना हुनर का हथियार, मंडला में नशेड़ी युवा शराब की जगह बना रहें महंगी साड़ियां

;