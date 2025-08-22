Premanand Maharaj Health: प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी फेल! एमपी का मुस्लिम युवक करेगा डोनेट, लिखा पत्र

Narmadapuram Arif Khan Chishti: मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी के रहने वाले एक मुस्लिम युवक, वृंदावन के सत प्रेमानंद जी महाराज को किडनी डोनेट करने के लिए आगे आया है. इसके लिए युवक ने नर्मदापुरम के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा है. उसमें उसने कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि आपकी दोनों किडनियां फेल हैं. इस लिए आपके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हूं.

दरअसल, युवक का नाम आरिफ खान चिश्ती है, जो कि नर्मदापुरम जिले के इटारी की न्यास कॉलोनी में रहता है. युवक ने पत्र में लिखा है कि 'मैं आपके आचरण और व्यवहार को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं, इसी लिए आपके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित भी हूं. आपके बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि आपकी किडनी खराब है. आप महाराज हिंदुस्तान में हिन्दू मुस्लिम एकता के प्रतीक है, में आपको अपनी स्वेक्षा से अपनी किडनी डोनेट करना चाहता हूं. आज ऐसे नफरती माहौल में आप जैसे संतों का संसार में रहना अति आवश्यक है, मैं रहूं या न रहूं आप संसार की जरूरत हैं, मेरे इस छोटे से उपहार को स्वीकार करने की कृपा करें'.



युवक ने ई-मेल पर भी भेजा पत्र

मिली जानकारी के अनुसार, मुस्लिम युवक आरिफ खान चिश्ती ने किडनी डोनेट करने के लिए इस पत्र को प्रेमानंद जी महाराज के ग्रुप में ई-मेल और व्हाट्सएप भी कर रखा है. आपको बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी, कृष्ण के भक्त हैं. उनके दर्शन के लिए रोजना हजारों पहुंचते हैं. रात में परिक्रमा के दौरान जिस जमीन पर कदम पड़ते हैं, उसी जमीन पर श्रद्धालु उन कदमों की धूल को प्रणाम करते हैं. दरअसल, प्रेमानंद जी महाराज ऑटो सोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से पीड़ित हैं, यानि उनकी किडनी फेल हैं.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले 'नर्मदापुरम' की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!