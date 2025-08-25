MP के मुस्लिम युवक से किडनी नहीं लेंगे प्रेमानंद महाराज, लेकिन वृंदावन में करेंगे सम्मान
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2895945
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP के मुस्लिम युवक से किडनी नहीं लेंगे प्रेमानंद महाराज, लेकिन वृंदावन में करेंगे सम्मान

Narmadapuram News-इटारसी के आरिफ चिश्ती की किडनी लेने से वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने इनकार कर दिया है. आरिफ खान चिश्ती ने कलेक्टर सोनिया मीणा के जरिए 20 अगस्त को प्रेमानंद महाराज को पत्र लिखा था. जिसमें उन्होंने प्रेमानंद महाराज को एक किडनी दान करने की इच्छा जताई थी. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP के मुस्लिम युवक से किडनी नहीं लेंगे प्रेमानंद महाराज, लेकिन वृंदावन में करेंगे सम्मान

MP News-मध्यप्रदेश के इटारसी के रहने वाले आरिफ खान चिश्ती की किडनी लेने से संत प्रेमानंद महाराज ने इनकार कर दिया है. प्रेमानंद महाराज की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसी भावनाएं सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती हैं. यह मानवता की राह पर चलने का उदाहरण है लेकिन वे आरिफ की किडनी नहीं ले सकते. आरिफ ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी दान करने की इच्छा जताई थी. 20 अगस्त को प्रेमानंद महाराज को आरिफ ने पत्र लिखा था. वहीं प्रेमानंद महाराज ने आरिफ को मिलने के लिए वृंदावन बुलाया है. 

बता दें कि प्रेमानंद महाराज किडनी की ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक बीमारी से पीड़ित हैं. उनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं, जिस वजह से उनका डायलिसिस होता है. 

किडनी दान करने की इच्छा
इटारसी में न्यास कॉलोनी में रहने वाले आरिफ खान चिश्ती ने कलेक्टर सोनिया मीणा के जरिए 20 अगस्त को प्रेमानंद महाराज को एक पत्र लिखा था. इसमें लिखा था कि प्रेमानंद महाराज हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं. वे समाज में प्रेम और शांति का संदेश देते हैं. मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला कि महाराज की दोनों किडनियां खराब हैं इसलिए मैं अपनी एक किडनी उनको दान करना चाहता हूं. 

आश्रम से आया फोन
शनिवार को प्रेमानंद महाराज के सहायक प्रतीक ने आश्रम से आरिफ को फोन किया. उन्होंने बताया कि ई-मेल के माध्यम से भेजा गया आरिफ का संदेश महाराज तक पहुंच गया है. महाराज को आरिफ की उदारता और सोच बेहद ही पसंद आई है. यह भावना दुनिया के हर व्यक्ति में होनी चाहिए. सहायक प्रतीक ने आरिफ को बताया कि महाराज उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं और इसके लिए वे जल्द ही उन्हें वृंदावन बुलाएंगे. 

अपने निर्णय को बताया व्यक्तिगत
आरिफ ने कहा था कि समाज की सोच उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है. यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है. उनके परिवार में पिता और तीन भाई हैं. मां का निधन हो चुका है. वह घर में सबसे छोटे हैं. तीनों बड़े भाई कोरियर में काम करते हैं. उनकी शादी एक साल पहले हुई है. पत्नी भी उनके किडनी दान को सपोर्ट कर रही है. 

यह भी पढ़ें-प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी फेल! एमपी का मुस्लिम युवक करेगा डोनेट, लिखा पत्र

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें  Narmadapuram की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsPremanand Maharajaarif khan chisti

Trending news

mp news
MP के मुस्लिम युवक से किडनी नहीं लेंगे प्रेमानंद महाराज, वृदावंन में करेंगे सम्मान
durg crime news
मेरी छत पर कहां से आया बंदर? पड़ोसियों पर आरोप लगाती महिला के घर घुसे 8 बदमाश; फिर..
Bhopal
90 की रफ्तार से भोपाल में दौड़ी मेट्रो, जानिए कब से शुरू होगा कामर्शियल रन
MP Congress
2020 में सरकार किसने गिराई पर 2025 में घमासान, कांग्रेस बोली सिंधिया लाए सड़क पर
damoh
दमोह कलेक्टर का बड़ा फैसला, बाजारों में नहीं मिलेंगी गणेश प्रतिमाएं; जानिए वजह
ratlam
रोजगार देने और अकाल से बचने के लिए बनाया गया भगवान गणेश का मंदिर,आज भी बरकरार है चमक
mp train news
भोपाल से चलने वाली सबसे पॉपुलर ट्रेन में बढ़ेगी कोचों की संख्या, मिलेगी ये सुविधाएं
mp top breaking News
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
mp education news
एमपी में सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर मंडराया सैलरी का संकट! सामने आई बड़ी वजह
mp news
जबलपुर में दिनदहाड़े पुलिस को खुली चुनौती! थाने के मंदिर से जेवर चुरा ले गया चोर
;