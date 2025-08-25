MP के मुस्लिम युवक से किडनी नहीं लेंगे प्रेमानंद महाराज, लेकिन वृंदावन में करेंगे सम्मान

Narmadapuram News-इटारसी के आरिफ चिश्ती की किडनी लेने से वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने इनकार कर दिया है. आरिफ खान चिश्ती ने कलेक्टर सोनिया मीणा के जरिए 20 अगस्त को प्रेमानंद महाराज को पत्र लिखा था. जिसमें उन्होंने प्रेमानंद महाराज को एक किडनी दान करने की इच्छा जताई थी.
MP News-मध्यप्रदेश के इटारसी के रहने वाले आरिफ खान चिश्ती की किडनी लेने से संत प्रेमानंद महाराज ने इनकार कर दिया है. प्रेमानंद महाराज की तरफ से यह कहा गया है कि ऐसी भावनाएं सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देती हैं. यह मानवता की राह पर चलने का उदाहरण है लेकिन वे आरिफ की किडनी नहीं ले सकते. आरिफ ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी दान करने की इच्छा जताई थी. 20 अगस्त को प्रेमानंद महाराज को आरिफ ने पत्र लिखा था. वहीं प्रेमानंद महाराज ने आरिफ को मिलने के लिए वृंदावन बुलाया है.
बता दें कि प्रेमानंद महाराज किडनी की ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक बीमारी से पीड़ित हैं. उनकी दोनों किडनी फेल हो गई हैं, जिस वजह से उनका डायलिसिस होता है.
किडनी दान करने की इच्छा
इटारसी में न्यास कॉलोनी में रहने वाले आरिफ खान चिश्ती ने कलेक्टर सोनिया मीणा के जरिए 20 अगस्त को प्रेमानंद महाराज को एक पत्र लिखा था. इसमें लिखा था कि प्रेमानंद महाराज हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हैं. वे समाज में प्रेम और शांति का संदेश देते हैं. मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला कि महाराज की दोनों किडनियां खराब हैं इसलिए मैं अपनी एक किडनी उनको दान करना चाहता हूं.
आश्रम से आया फोन
शनिवार को प्रेमानंद महाराज के सहायक प्रतीक ने आश्रम से आरिफ को फोन किया. उन्होंने बताया कि ई-मेल के माध्यम से भेजा गया आरिफ का संदेश महाराज तक पहुंच गया है. महाराज को आरिफ की उदारता और सोच बेहद ही पसंद आई है. यह भावना दुनिया के हर व्यक्ति में होनी चाहिए. सहायक प्रतीक ने आरिफ को बताया कि महाराज उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं और इसके लिए वे जल्द ही उन्हें वृंदावन बुलाएंगे.
अपने निर्णय को बताया व्यक्तिगत
आरिफ ने कहा था कि समाज की सोच उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है. यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है. उनके परिवार में पिता और तीन भाई हैं. मां का निधन हो चुका है. वह घर में सबसे छोटे हैं. तीनों बड़े भाई कोरियर में काम करते हैं. उनकी शादी एक साल पहले हुई है. पत्नी भी उनके किडनी दान को सपोर्ट कर रही है.
