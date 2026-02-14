प्रसाद खाने के बाद बीमार हुआ पूरा परिवार, 18 लोगों की बिगड़ी तबीयत, गंभीर हालत में एक मरीज नागपुर रेफर

Family Fell Ill in Jabalpur-मध्यप्रदेश के जबलपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रसाद के रूप में मिठाई खाने से एक ही परिवार के 18 लोगों की तबीयत बिगड़ गई. बीमार हुए लोगों को नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केद्र और जबलपुर में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इनमें से एक मरीज की हालत नाजुक है, जिसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है. आशंका जताई जा रही है कि मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग की घटना हुई है.

परिवार ने खरीदी थी मिठाई

जानकारी के अनुसार, शहर के भेड़ाघाट चौराहे पर रहने वाले पटेल परिवार ने बुधवार को एक दुकान से 4 किलो मिठाई खरीदी थी. इसके बाद गुरुवार को परिवार के सदस्य त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंचे, जहां पूजा-पाठ करने के बाद प्रसाद चढ़ाया और फिर मिठाई को प्रसाद के रूप में खाया. प्रसाद के रूप में मिठाई खाने के बाद ही परिवार के सदस्यों की तबीयत बिगड़ने लग गई, जब हालत ज्यादा खराब हुई तो शुक्रवार को सभी बीमारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

बीमार लोगों में बच्चे और महिलाएं

गुरुवार रात परिवार के सदस्यों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी. शुक्रवार को सभी जिला अस्पताल सहित निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. कुछ लोगों को नरसिंहपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. पीड़ित परिवार के रिश्तेदार ने बताया कि बीमार हुए लोगों में दो पुरुष हैं, बाकी बच्चे और महिलाएं हैं. पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई है. वहीं एक मरीज की हालत गंभीर होने पर उसे नागपुर रेफर किया गया है.

खाद्य विभाग और पुलिस जांच में जुटी

इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सतर्क हो गया है. मिठाई खाने से फूड पॉइजनिंग की घटना की आशंक जताई जा रही है, फिलहाल जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी. घटना को लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि प्रसाद के रूप में मिठाई खाकर 19 लोग बीमार हुए हैं. राजस्थान मिष्ठान भंडार और खाए गए खाद्य पदार्थ के नमूना ले रहे हैं. इसे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेज रहे हैं. रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदार के खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी.

