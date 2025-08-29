24 घंटे निगरानी में भी नहीं रुकी मौत, पेट दर्द, पैरालिसिस और सांस रुकने से गई 6 और जानें

Jabalpur 6 Horses Died-मध्यप्रदेश में जबलुपर में हैदराबाद से लागे घोड़ों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते दो सप्ताह में 6 और घोड़े दम तोड़ चुके है. पहले ही 57 में से 13 घोड़ों की जान जा चुकी है. अब तक कुल 19 घोड़ों की मौत हो चुकी है. पशुपालन विभाग के डॉक्टर और अधिकारी 24 घंटे निगरानी में तैनात थे फिर भी घोड़ों की मौत हो गई. घोड़ों की देखरेख के लिए डॉक्टरों की टीम तैनात है.

अलग-अलग कारणों से हुई मौत

नोडल अधिकारी डॉ. ज्योति तिवार के अनुसार, घोड़ों की देखरेख के लिए लगातार डॉक्टरों की टीम तैनात है. उन्होंने बताया कि जिन घोड़ों की मौत हुई है, उनमें से दो की मौत सेप्टीसीमिया, दो की पैरेलिसिस, एक की पेट दर्द और एक की रेस्पिरेटरी फेल्योरके कारण हुई है. वहीं बाकी घोड़ों का इलाज जारी है. अब तक किसी भी घोड़े में ग्लैंडर्स की पुष्टि नहीं हुई है. घोड़ा नंबर 644 संदिग्ध था लेकिन वह अब पूरी तरह से स्वस्थ है.

मालिक ने वापस ले जाने की अनुमति मांगी

नोडल अधिकारी ने बताया कि घोड़ों के मालिक ने कुछ घोड़ों को वापस ले जाने की अनुमित मांगी है. बता दें कि हैदराबाद से थोरो, काठियावाड़ी और मारवाड़ी प्रजाति के 57 घोड़े सड़क के रास्ते से 5 मई को जबलपुर लाए गए थे. सभी घोड़ों को रैपुरा गांव में रखा गया था. इनकी देखरेख के लिए फार्म मालिक सचिन तिवारी ने कुछ डॉक्टर और सेवक भी रखे थे. लेकिन 7 से 13 मई के बीच 8 घोड़ों की मौत हो गई. इसके बाद एक-एक कर 5 और घोड़ों की जान चली गई. अब फिर 6 घोड़ों की मौत हो गई है.

घोड़ों को लेकर कन्ट्रोवर्सी

PETA से जुड़ी पशु प्रेमी सिमरन ईशर ने आरोप लगाया था कि ये घोड़े हैदराबाद में हॉर्स पावर सुपर लीग चलाने वाले सुरेश पलादुगू और उनके सहयोगियों के हैं. हैदराबाद रेसकोर्स में घोड़ों की दौड़ के नाम पर फिलीपींस में ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जा रहा था. वहीं एडवोकेट उमेश त्रिपाठी ने बताया कि जब वहां की सरकार को पता चला तो भारत सरकार को जानकारी दी गई. तेलंगाना सरकार ने रेस को बंद करवा दिया. सुरेश पलादुगू ने कार्रवाई से बचने के लिए 154 घोड़े अलग-अलग स्थानों पर भेज दिए. कुछ घोड़ों को हैदराबाद में मारने का प्रयास किया गया.

