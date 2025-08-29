24 घंटे निगरानी में भी नहीं रुकी मौत, पेट दर्द, पैरालिसिस और सांस रुकने से गई 6 और जानें
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2901458
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

24 घंटे निगरानी में भी नहीं रुकी मौत, पेट दर्द, पैरालिसिस और सांस रुकने से गई 6 और जानें

Jabalpur News-हैदराबाद से जबलपुर लाए गए 6 और घोड़ों की मौत हो गई है. इससे पहले 13 घोड़ों की जान जा चुकी थी. बीते दो सप्ताह में 6 और घोड़े दम तोड़ चुके हैं, जबकि यह पशुपालन विभाग के डॉक्टर और अधिकारियों की 24 घंटे निगरानी में थे. हैरानी की बात यह है कि अब तक भी किसी घोड़े में ग्लैंडर्स की पुष्टि नहीं हुई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 29, 2025, 05:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

24 घंटे निगरानी में भी नहीं रुकी मौत, पेट दर्द, पैरालिसिस और सांस रुकने से गई 6 और जानें

Jabalpur 6 Horses Died-मध्यप्रदेश में जबलुपर में हैदराबाद से लागे घोड़ों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते दो सप्ताह में 6 और घोड़े दम तोड़ चुके है. पहले ही 57 में से 13 घोड़ों की जान जा चुकी है. अब तक कुल 19 घोड़ों की मौत हो चुकी है. पशुपालन विभाग के डॉक्टर और अधिकारी 24 घंटे निगरानी में तैनात थे फिर भी घोड़ों की मौत हो गई. घोड़ों की देखरेख के लिए डॉक्टरों की टीम तैनात है. 

अलग-अलग कारणों से हुई मौत
नोडल अधिकारी डॉ. ज्योति तिवार के अनुसार, घोड़ों की देखरेख के लिए लगातार डॉक्टरों की टीम तैनात है. उन्होंने बताया कि जिन घोड़ों की मौत हुई है, उनमें से दो की मौत सेप्टीसीमिया, दो की पैरेलिसिस, एक की पेट दर्द और एक की रेस्पिरेटरी फेल्योरके कारण हुई है. वहीं बाकी घोड़ों का इलाज जारी है. अब तक किसी भी घोड़े में ग्लैंडर्स की पुष्टि नहीं हुई है. घोड़ा नंबर 644 संदिग्ध था लेकिन वह अब पूरी तरह से स्वस्थ है. 

मालिक ने वापस ले जाने की अनुमति मांगी
नोडल अधिकारी ने बताया कि घोड़ों के मालिक ने कुछ घोड़ों को वापस ले जाने की अनुमित मांगी है. बता दें कि हैदराबाद से थोरो, काठियावाड़ी और मारवाड़ी प्रजाति के 57 घोड़े सड़क के रास्ते से 5 मई को जबलपुर लाए गए थे. सभी घोड़ों को रैपुरा गांव में रखा गया था. इनकी देखरेख के लिए फार्म मालिक सचिन तिवारी ने कुछ डॉक्टर और सेवक भी रखे थे. लेकिन 7 से 13 मई के बीच 8 घोड़ों की मौत हो गई. इसके बाद एक-एक कर 5 और घोड़ों की जान चली गई. अब फिर 6 घोड़ों की मौत हो गई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

घोड़ों को लेकर कन्ट्रोवर्सी 
PETA से जुड़ी पशु प्रेमी सिमरन ईशर ने आरोप लगाया था कि ये घोड़े हैदराबाद में हॉर्स पावर सुपर लीग चलाने वाले सुरेश पलादुगू और उनके सहयोगियों के हैं. हैदराबाद रेसकोर्स में घोड़ों की दौड़ के नाम पर फिलीपींस में ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जा रहा था. वहीं एडवोकेट उमेश त्रिपाठी ने बताया कि जब वहां की सरकार को पता चला तो भारत सरकार को जानकारी दी गई. तेलंगाना सरकार ने रेस को बंद करवा दिया. सुरेश पलादुगू ने कार्रवाई से बचने के लिए 154 घोड़े अलग-अलग स्थानों पर भेज दिए. कुछ घोड़ों को हैदराबाद में मारने का प्रयास किया गया.

यह भी पढ़ें-छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्रेम की हुई जीत, कानून की गरिमा भी बरकरार

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी ।  मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsjabalpur newsjabalpur horses

Trending news

chhattisgarh news
'ये बच्चा मेरा नहीं', अफेयर के शक में पत्नी का काटा गला, फिर बोरे में भरकर शव फेंका
raipur news
पत्नी को मार डाला, गिरफ्तार कर लो... हाथ में खून से सना रॉड लेकर थाने पहुंचा पति
mp news
अब हर दिन करें सफर! भोपाल से रायपुर के लिए रोज मिलेंगी फ्लाइट! इस दिन से शुरू होंगी
Vishnu Deo Sai Cabinet
छत्तीसगढ़ में 14 मंत्रियों के शपथ पर बवाल, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा, HC पहुंचा मामला
mp news
कचरा गाड़ी से आ रही थी रोने की आवाज, रोक कर देखा तो खड़े हो गए रोंगटे, मिली बच्ची
Shraddha Tiwari Love story
श्रद्धा BF के लिए घर से भागी, लेकिन स्टेशन पर हो गया खेल; फिर इस लड़के से कर ली शादी
NEET UG
छात्रों के लिए गुड न्यूज, बढ़ गईं MBBS की 420 सीटें; दूसरे राउंड में मिलेगा मौका
Jabalpur
नीचे से पुरुष, ऊपर से महिलाओं के कपड़े... जबलपुर में मिले नकली किन्नर,बधाई के नाम पर
indore news
कुत्तों ने बुजुर्ग का शव नोंच-नोंचकर किए चिथड़े, इंदौर का दिल दहला देने वाला मामला
indore news
अनवर कादरी ने कोर्ट में किया सरेंडर, इंदौर लव जिहाद मामले में चल रहा था फरार
;