फ्लाईओवर पर रील, स्टंट और डांस का शौक पड़ा भारी, पुलिस ने काटे 190 लोगों के चालान, वसूले 83 हजार

Jabalpur News-जबलपुर में फ्लाईओवर में स्टंट, वीडियो और डांस करने का शौक लोगों को भारी पड़ गया है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फ्लाईओवर पर वीडियो बनाने वालों के चालान काटे हैं. पुलिस ने चालान काटकर 83 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है और साथ ही आगे से ऐसा नहीं करने की हिदायत दी है.
MP News-मध्यप्रदेश के जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर पर स्टंट और वीडियो बनाने का शौक लोगों को भारी पड़ गया है. पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद वीडियो बनाने वालों को चालान काटे हैं और दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी है. शुक्रवार देर रात फ्लाईओवर पर गश्त के दौरान कई लोगों को पकड़कर पुलिस ने चालान जारी किया. वहीं बीते एक सप्ताह में कुल 190 लोगों के चालान काटे और करीब 83 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया. साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी.
चलती कार पर बैठे थे युवक
एक वीडियो सामने आया था, जिसमें फ्लाईओवर पर चलती कार पर छत पर कुछ युवक बैठे थे. कार के लड़के गेट पर बाहर लटक रहे थे. वीडियो मोहन सेन नाम ने अपने दोस्तों के साथ बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. युवक ने माना कि उसके नियमों का उल्लंघन किया था. पुलिस ने मोहन की गाड़ी का 3 हजार रुपए का चालान कर नोटिस भेजा. साथ ही चेतावनी भी दी.
पीके को ढूंढ रही पुलिस
केबल स्टे ब्रिज पर डांस करती माही शुक्ला का वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने उसे तलाश कर हिदायत दी. माही ने अपनी गलती स्वीकार भी की है. वहीं आमिर खान की फिल्म पीके के किरदार जैसी एक्टिंग करते हुए युवक वीडिया बनाया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे तलाशना शुरू कर दिया.
समाझाइश के बाद नहीं मानी चेतावनी
पिछले एक सप्ताह में फ्लाईओवर पर बनाए गए वीडियो पुलिस ने संज्ञान में लिए हैं. कुछ लोगों को पुलिस ने स्टंट और वीडियो नहीं बनाने की हिदायत भी दी थी. इसके बावजूद भी लोग फ्लाईओवर पर वीडियो बना रहे हैं. पुलिस ने सभी लोगों की गाड़ी और उनका पता कर कार्रवाई कर रही है.
