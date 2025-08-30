फ्लाईओवर पर रील, स्टंट और डांस का शौक पड़ा भारी, पुलिस ने काटे 190 लोगों के चालान, वसूले 83 हजार
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2902604
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

फ्लाईओवर पर रील, स्टंट और डांस का शौक पड़ा भारी, पुलिस ने काटे 190 लोगों के चालान, वसूले 83 हजार

Jabalpur News-जबलपुर में फ्लाईओवर में स्टंट, वीडियो और डांस करने का शौक लोगों को भारी पड़ गया है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फ्लाईओवर पर वीडियो बनाने वालों के चालान काटे हैं. पुलिस ने चालान काटकर 83 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है और साथ ही आगे से ऐसा नहीं करने की हिदायत दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फ्लाईओवर पर रील, स्टंट और डांस का शौक पड़ा भारी, पुलिस ने काटे 190 लोगों के चालान, वसूले 83 हजार

MP News-मध्यप्रदेश के जबलपुर में बने प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर पर स्टंट और वीडियो बनाने का शौक लोगों को भारी पड़ गया है. पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद वीडियो बनाने वालों को चालान काटे हैं और दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी है. शुक्रवार देर रात फ्लाईओवर पर गश्त के दौरान कई लोगों को पकड़कर पुलिस ने चालान जारी किया. वहीं बीते एक सप्ताह में कुल 190 लोगों के चालान काटे और करीब 83 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया. साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में नियमों के उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. 

चलती कार पर बैठे थे युवक 
एक वीडियो सामने आया था, जिसमें फ्लाईओवर पर चलती कार पर छत पर कुछ युवक बैठे थे. कार के लड़के गेट पर बाहर लटक रहे थे. वीडियो मोहन सेन नाम ने अपने दोस्तों के साथ बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. युवक ने माना कि उसके नियमों का उल्लंघन किया था. पुलिस ने मोहन की गाड़ी का 3 हजार रुपए का चालान कर नोटिस भेजा. साथ ही चेतावनी भी दी. 

पीके को ढूंढ रही पुलिस 
केबल स्टे ब्रिज पर डांस करती माही शुक्ला का वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने उसे तलाश कर हिदायत दी. माही ने अपनी गलती स्वीकार भी की है. वहीं आमिर खान की फिल्म पीके के किरदार जैसी एक्टिंग करते हुए युवक वीडिया बनाया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे तलाशना शुरू कर दिया. 

Add Zee News as a Preferred Source

समाझाइश के बाद नहीं मानी चेतावनी
पिछले एक सप्ताह में फ्लाईओवर पर बनाए गए वीडियो पुलिस ने संज्ञान में लिए हैं. कुछ लोगों को पुलिस ने स्टंट और वीडियो नहीं बनाने की हिदायत भी दी थी. इसके बावजूद भी लोग फ्लाईओवर पर वीडियो बना रहे हैं. पुलिस ने सभी लोगों की गाड़ी और उनका पता कर कार्रवाई कर रही है.

यह भी पढ़ें-1 सितंबर से बदल जाएगा इंदौर के सराफा बाजार का समय, चाट-चौपाटी पर लगेगी लगाम!

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsjabalpur newsjabalpur action video

Trending news

chhattisgarh news
फेस्टिव सीजन में रेलवे का बड़ा धमाका! छत्तीसगढ़ से चलेंगी 4 पूजा स्पेशल ट्रेनें
Mahakal Mandir
महाकाल गर्भगृह में कब से मिलेगी आम लोगों को एंट्री? डेढ़ साल से रोक; HC पहुंचा मामला
chhattisgarh news
गहरी नींद में सो रहा था परिवार, अचानक मौत बनकर दौड़ा ट्रक, छीन ली तीन जिंदगियां
NEET admission fraud
NEET में बड़ा फर्जीवाड़ा! फर्जी EWS सर्टिफिकेट लगाकर मेडिकल कॉलेज में लिया एडमिशन
mp news
शहडोल में सोने से महंगी हुई ईंट! 2500 का दाम 1.25 लाख रुपए, छाई सरपंच-सचिव की जोड़ी
MP Police Training
एमपी पुलिस क्यों गांवों को ले रही गोद? क्या है वजह और आम लोगों को क्या होगा फायदा
indore news
1 सितंबर से बदल जाएगा इंदौर के सराफा बाजार का समय, चाट-चौपाटी पर लगेगी लगाम!
ujjain news
26 लाख की नौकरी का ऑफर ठुकराया, इकलौते बेटे ने छोड़ा सांसारिक जीवन, चुना अध्यात्म
bhilai news
इंदौर के बाद ये शहर बनेगा स्वच्छता में नंबर वन, नगर निगम बना रहा मास्टर प्लान
indore news
इंदौर DAVV के हॉस्टल में रैगिंग, टॉयलेट कमोड पर छात्र का मुंह रख किया फ्लश!
;