सड़क पर लेफ्ट साइड चलना गलत! पैदल यात्रियों के लिए अलग नियम पर SC में सुनवाई, अमेरिका जपान जैसा कानून संभव

Petition filled in SC for pedestrian: क्या कभी आपने गौर किया है कि आप सड़क पर गलत दिशा में चलते हैं? खैर इसमें गलती आपकी भी नहीं हैं क्योंकि हमें बचपन से बाए ओर चलने की शिक्षा दी गई है. लेकिन बाई ओर चलना आपकी जान के लिए कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आपको पैदल यात्रियों की हर रोज होने वाली मौत के आंकड़ों से होगा. इसी संदर्भ में जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञान प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में याजिका दायर की है जिसमें उन्होंने पैदल यात्रियों के लिए नहीं बने किसी भी तरह के ट्रैफिक रूल्स पर सवाल खड़ा किया है.

सड़कों पर बाए ओर चलना गलत

ज्ञान प्रकाश के मुताबिक देश में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं में जान गवाने वालों में पैदल यात्री अधिक हैं. सिर्फ जान गवाना ही नहीं बल्कि हमारे गलत दिशा में चलने से चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं भी बढ़ती गई हैं. इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है हमारा बाए ओर चलना. सही मायने में हमें दाएं ओर चलना चाहिए. यानी कि सामने से आती हुई ट्रैफिक के अपोजिट. इससे हमें गाड़ियों का कंट्रोल भी दिखेगा साथ ही अनहोनी होने से पहले संकेत भी मिल जाएगा.

अमेरिका जपान में क्या है ट्रैफिक रूल्स

सरल शब्दों में कहे जो भारत में पैदल यात्रियों के लिए कोई विशेष नियम है ही नहीं. अमेरिका , जपान और मलेशिया जैसे देशों में रोड ट्रैफिक एक्ट के तहत मोटर वाहन और पैदल यात्रियों के लिए भी नियम स्पष्ट है.इसमें पैदल यात्रियों को दाहिने ओर चलना के निर्देश दिए गए हैं. जबकी इंडिया में अंग्रेजों के समय हुई एक भूल आज तक चलती आ रही है.

केंद्र सरकार और NHAI की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान प्रकाश की याचिका को जनता के हित में बताया है. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NHAI को नोटिस जारी कर महीने भर के अंदर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी. अगर सरकार और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की हामी मिलती है तो कोर्ट पैदल यात्रियों के लिए अलग ट्रैफिक नियम लागू कर सकता है. रिपोर्ट: कुलदीप बबेले, जबलपुर

