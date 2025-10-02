Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2944947
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सड़क पर लेफ्ट साइड चलना गलत! पैदल यात्रियों के लिए अलग नियम पर SC में सुनवाई, अमेरिका जपान जैसा कानून संभव

MP News: भारत में जल्द ही पैदल यात्रियों के लिए एक अलग नियम लागू हो सकती है. जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञान प्रकाश द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के बाद से ट्रैफिक नियम में ये बदलाव देखा जा सकता है.

Written By  Mayuri Payal|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 02, 2025, 02:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Petition filled in SC for pedestrian: क्या कभी आपने गौर किया है कि आप सड़क पर गलत दिशा में चलते हैं? खैर इसमें गलती आपकी भी नहीं हैं क्योंकि हमें बचपन से बाए ओर चलने की शिक्षा दी गई है. लेकिन बाई ओर चलना आपकी जान के लिए कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आपको पैदल यात्रियों की हर रोज होने वाली मौत के आंकड़ों से होगा. इसी संदर्भ में जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता ज्ञान प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में याजिका दायर की है जिसमें उन्होंने पैदल यात्रियों के लिए नहीं बने किसी भी तरह के ट्रैफिक रूल्स पर सवाल खड़ा किया है. 

सड़कों पर बाए ओर चलना गलत
ज्ञान प्रकाश के मुताबिक देश में हो रहे सड़क दुर्घटनाओं में जान गवाने वालों में पैदल यात्री अधिक हैं. सिर्फ जान गवाना ही नहीं बल्कि हमारे गलत दिशा में चलने से चैन स्नैचिंग जैसी घटनाएं भी बढ़ती गई हैं. इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है हमारा बाए ओर चलना. सही मायने में हमें दाएं ओर चलना चाहिए. यानी कि सामने से आती हुई ट्रैफिक के अपोजिट. इससे हमें गाड़ियों का कंट्रोल भी दिखेगा साथ ही अनहोनी होने से पहले संकेत भी मिल जाएगा. 

अमेरिका जपान में क्या है ट्रैफिक रूल्स
सरल शब्दों में कहे जो भारत में पैदल यात्रियों के लिए कोई विशेष नियम है ही नहीं. अमेरिका , जपान और मलेशिया जैसे देशों में रोड ट्रैफिक एक्ट के तहत मोटर वाहन और पैदल यात्रियों के लिए भी नियम स्पष्ट है.इसमें पैदल यात्रियों को दाहिने ओर चलना के निर्देश दिए गए हैं. जबकी  इंडिया में अंग्रेजों के समय हुई एक भूल आज तक चलती आ रही है.  

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्र सरकार और NHAI की मंजूरी
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान प्रकाश की याचिका को जनता के हित में बताया है. याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NHAI को नोटिस जारी कर महीने भर के अंदर जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी. अगर सरकार और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की हामी मिलती है तो कोर्ट पैदल यात्रियों के लिए अलग ट्रैफिक नियम लागू कर सकता है. रिपोर्ट: कुलदीप बबेले, जबलपुर

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. जबलपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

jabalpur news

Trending news

Ravana Dahan
सुबह ही कर दिया रावण दहन! नशे में युवक-युवती ने फूंक डाला पुतला, VIDEO वायरल!
Dussehra 2025
यहां राक्षस नहीं 'राजा' है रावण! 30 सालों से सीना ताने सरकारी जमीन की कर रहा रखवाली
ravan dahan
ऑपरेशन सिंदूर थीम पर रावण दहन... PAK PM, आसिम मुनीर की फोटो; जलेगा 71 फीट का पुतला
bhind news
एमपी में पुलिस की बेशर्मी कैद! FIR से पहले थाने में धुलवाई कार, बाहर तड़पता रहा घायल
Dussehra 2025
छत्तीसगढ़ का सबसे अनोखा दशहरा, 200 साल से चली आ रही परंपरा;जानें क्या है इसकी खासियत
balod news
सालों पहले देखा गया जो सपना, वो छत्तीसगढ़ के इस जिले ने पूरा किया
chhatarpur news
'आई लव मोहम्मद' पर बाबा बागेश्वर की टिप्पणी, कड़े शब्दों में हिंदुओं को ही सुनाया
vijayadashami 2025
101 फीट का रावण का पुतला, रायपुर में कहां और कितने बजे होगा दहन?
MP Crime News
जब नींद में आई चीख…उमरिया में एसिड अटैक से झुलसी महिला, सन्न रह गया गांव
crime news
अकेली महिला देख 7 हैवानों ने किया गैंगरेप; पुलिस ने सड़कों पर निकाला जुलूस
;