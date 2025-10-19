UPI पेमेंट फेल होते ही वेंडर ने की बदतमीज़ी, शख्स का पकड़ा कॉलर, समोसे के बदले उतरवा ली घड़ी

Jabalpur Railway Station: जबलपुर रेलवे स्टेशन से एक शर्मनाक घटना सामने आई है जिसने रेलवे सुरक्षा और वेंडर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक रेल यात्री ने समोसा खरीदा और UPI से भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया. जैसे ही ट्रेन चलने लगी यात्री प्लेटफॉर्म छोड़ने लगा, तभी वेंडर ने उसकी कॉलर पकड़ ली और जबरन उसकी कलाई से महंगी घड़ी उतरवा ली. यह पूरी घटना 34 सेकंड के वीडियो में कैद हुई और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

UPI पेमेंट फेल होते ही वेंडर ने की बदतमीज़ी

दरअसल, जबलपुर रेलवे स्टेशन पर एक समोसा बेचने वाले ने एक यात्री का UPI ट्रांजैक्शन फेल होने पर उससे बदतमीजी और ज़बरदस्ती महंगी घड़ी छीन ली. प्लेटफॉर्म 5 पर हुई इस घटना का 34 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वेंडर यात्री का कॉलर पकड़कर उसे ट्रेन में चढ़ने से रोकता है और फिर घड़ी निकाल लेता है. वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आया. जबलपुर डिविजनल रेलवे मैनेजर ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया और वेंडर के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया.

जबरन पेमेंट करने पर मजबूर

स्टेशन पर हुई इस घटना को ऑनेस्ट क्रिकेट लवर नाम के एक सोशल मीडिया यूज़र ने X पर शेयर किया. वीडियो में साफ़ दिख रहा है कि एक ट्रेन धीरे-धीरे प्लेटफ़ॉर्म से निकल रही है. एक पैसेंजर बिना समोसा लिए ट्रेन के पास जाने की कोशिश करता है, तभी वेंडर उसे रोकता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है. जैसे ही पैसेंजर जाने की कोशिश करता है, वेंडर जबरन पेमेंट करने को मजबूर कर रहा है. और ज़बरदस्ती उसकी कलाई घड़ी उतरवा लेता है. इसे देखकर हर कोई गुस्से में आ गया.

