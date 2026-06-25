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रानी दुर्गावती के नाम पर होगा जबलपुर एयरपोर्ट का नाम! CM डॉ. मोहन यादव ने कर दिया ये बड़ा ऐलान

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24 जून को वीरांगना रानी दुर्गावती के 463वें बलिदान दिवस पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा.

Written ByZee News Desk
Published: Jun 25, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 12:53 PM IST
रानी दुर्गावती के नाम पर होगा जबलपुर एयरपोर्ट का नाम! CM डॉ. मोहन यादव ने कर दिया ये बड़ा ऐलान
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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