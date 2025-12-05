जबलपुर में 'धान जासूस' बनने का मौका! सिर्फ एक WhatsApp मैसेज, 21 हजार का इनाम और माफियाओं की बोलती बंद

Jabalpur News-जबलपुर में धान माफियाओं और बिचौलियों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. अब जिले में कहीं भी अवैध धाम का भंडारण दिखाई देने पर इसकी सूचना देने वालों को 21 हजार का इनाम दिया जाएगा. जिला कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इस नई व्यवस्था की घोषणा करते हुए कहा किसानों की मेहनत का लाभ किसी भी कीमत पर बिचौलियों को नहीं लेने दिया जाएगा.
Trending Photos
Crackdown on Illegal Paddy Stocking-जबलपुर में धान माफियाओं और बिचौलियों के बढ़ते खेल पर प्रशासन ने अब बड़ा और सख्त कदम उठाया है. अगर किसी नागरिक को कहीं भी अवैध रूप से धान का भंडारण दिखाई देता है, तो वह इसकी सूचना देकर न केवल कृषि अनियमितताओं को रोकने में मदद कर सकता है, बल्कि सीधे 21 हजार रुपए तक का इनाम भी कमा सकता है. कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इस नई व्यवस्था की घोषणा करते हुए स्पष्ट कहा कि किसानों की मेहनत का लाभ किसी भी कीमत पर बिचौलियों को नहीं लेने दिया जाएगा.
कम दाम पर खरीदते हैं माफिया
जानकारी के अनुसार, कई माफिया और कुछ उपार्जन समितियां मिलकर किसानों से कम दाम पर धान खरीदता है. आर्थिक मजबूरी के कारण मजबूर किसान अपना धान बाजार मूल्य से काफी कम दाम पर बेच देते हैं. यह धान बाद में सरकारी दर पर समितियों के माध्यम से बेचा जाता है और बिचौलिए लाखों रुपए का मुनाफा कमाते हैं. यह स्थिति हर वर्ष देखने को मिलती रही है, लेकिन इस बर प्रशासन ने पूरी रणनीति ही बदल दी है.
भंडारण की मात्रा पर तय होगी इनाम राशि
इनाम की राशि धान भंडारण की मात्रा के आधार पर तय की गई है. 100 क्विंटल से अधिक धान, 5 हजार 100 इनाम, 100 से 200 क्विंटल धान-11 हजार इनाम, 200 क्विंटल से अधिक धानका सीधे 21 हजार इनाम तय किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा. प्रशासन ने इसके लिए दो व्हाट्सऐप नंबर जारी किए हैं, जहां फोटो वीडियो या सही लोकेशन भेजी जा सकती है.
एक हजार करोड़ का धान
जबलपुर में हर साल लगभग 1 हजार करोड़ रुपए का धान खरीदा जाता है, ऐसे में धान माफियाओं की सक्रियाता हमेशा चिंता का विषय रही है. पिछले साल भी कई बड़े घोटालों का खुलासा हुआ था और कई व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. विशेषज्ञों का कहना है कि जिन किसानों को तुरंत पैसे की आवश्यकता होती है, वही अक्सर इन माफियाओं के जाल में फंस जाते हैं.
यह भी पढ़ें-भोपाल मेट्रो में इतने दिन फ्री सफर कर सकेंगे लोग, फिर लगेगा किराया, खत्म होगा इंतजार
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!