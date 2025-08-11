Jabalpur Bank Robbery: सिर पर हेलमेट, मुंह पर मास्क! बंदूक दिखाकर 15 मिनट में बैंक से लूट ले गए करोड़ों का सोना
Jabalpur Bank Robbery: सिर पर हेलमेट, मुंह पर मास्क! बंदूक दिखाकर 15 मिनट में बैंक से लूट ले गए करोड़ों का सोना

Jabalpur Bank Robbery: सोमवार सुबह जबलपुर जिले में एक सनसनीखेज बैंक डकैती ने पूरे इलाके को दहला दिया. सिहोरा के नेशनल हाइवे और खितौला मोड़ के पास स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखा में पांच नकाबपोश बदमाश हथियारों के साथ घुसे और कर्मचारियों पर कट्टा तानकर 12 किलो सोना और 5.70 लाख रुपये नकद लूट ले गए. महज 10-15 मिनट में वारदात को अंजाम देकर आरोपी बाइकों पर फरार हो गए.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Aug 11, 2025, 04:51 PM IST
जबलपुर बैंक में डकैती!
जबलपुर बैंक में डकैती!

Jabalpur Letest News: जबलपुर में सोमवार सुबह एक सनसनीखेज बैंक डकैती का मामला सामने आया, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. सुबह करीब 9 बजे बैंक खुलते ही पांच नकाबपोश बदमाश अलग-अलग बाइकों पर सवार होकर पहुंचे और अंदर घुसते ही कर्मचारियों पर हथियार तान दिए. देखते ही देखते बदमाशों ने योजनाबद्ध तरीके से डकैती को अंजाम दिया और महज 10-15 मिनट में वहां से फरार हो गए. घटना के समय बैंक का कामकाज शुरू ही हुआ था, जिससे कर्मचारी और मौजूद लोग अचानक हुए हमले से सकते में आ गए.

यह वारदात सिहोरा के नेशनल हाइवे और खितौला मोड़ के पास स्थित इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की शाखा में हुई. जानकारी के अनुसार, बदमाश सुबह 8 बजकर 55 मिनट पर ही बैंक के पास पहुंच गए थे. अंदर घुसते ही उन्होंने कर्मचारियों की कनपटी पर बंदूक रख दी और किसी को भी हिलने का मौका नहीं दिया. वारदात इतनी तेजी से हुई कि आसपास के लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया और आरोपी पलक झपकते ही निकल भागे.

इतना सामान  लूटा
बताया जा रहा है कि डकैत करीब 12 किलो सोना और 5 लाख 70 हजार रुपये नकद लूटकर ले गए. लूटे गए सोने की कीमत करोड़ों रुपये में आंकी जा रही है. सभी आरोपी हेलमेट और मास्क पहने हुए थे, जिससे उनकी पहचान मुश्किल हो गई है. यहां तक कि उन्होंने हाथ भी पूरी तरह ढक रखे थे ताकि कोई सुराग न छोड़ा जाए. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

घटना की जांच जारी
घटना की जानकारी मिलते ही खितौला और सिहोरा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि डकैत किस दिशा में भागे. इस घटना ने एक बार फिर जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यहां चोरी और लूट की वारदातें लगातार हो रही हैं. हाल ही में सिहोरा के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर में भी चोरी हुई थी, जिसकी जांच अभी जारी है, और अब यह बड़ी डकैती पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है.

