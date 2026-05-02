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जबलपुर क्रूज हादसा: 6 साल के बच्चे का मिला शव, मृतकों की संख्या हुई 10, अभी भी 3 लापता

Jabalpur Cruise Accident: जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में 48 घंटे बाद 6 वर्षीय बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है. इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है. राहत और बचाव दल तीसरे दिन भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं. अब भी तीन लोग लापता हैं, जिनका तलाश जारी है.

Written By  Pooja|Last Updated: May 02, 2026, 08:25 PM IST
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जबलपुर क्रूज हादसा: 6 साल के बच्चे का मिला शव, मृतकों की संख्या हुई 10, अभी भी 3 लापता

Jabalpur Cruise Accident: जबलपुर में बरगी डैम में 30 अप्रैल की शाम हुआ क्रूज हादसा प्रदेशभर के लिए गहरा सदमा बन गया है. घटना के लगभग 48 घंटे बाद बचाव दल ने एक और बच्चे का शव बरामद कर लिया है. जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है. मृतक बच्चे की पहचान 6 साल के विराज सोनी, पिता कृष्णा सोनी के रूप में हुई है. इससे पहले इसी हादसे में एक 4 वर्षीय मासूम की भी मौत हो चुकी है. 

रेस्क्यू अभियान के तीसरे दिन बचाव दल ने शनिवार शाम को बरगी बांध से विराज सोनी का शव बरामद कर लिया. दिन भर चली तलाशी के बाद शाम को यह सफलता मिली. प्रशासन के अनुसार अभी भी तीन लोग लापता हैं, और उन्हें खोजने के लिए लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. घटनास्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है.

लापरवाही का आरोप 

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यह हादसा जबलपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध के बैकवाटर क्षेत्र में स्थित खमरिया द्वीप के पास हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम के समय मौसम अचानक खराब हो गया. तेज हवाओं के कारण पानी में ऊंची-ऊंची लहरें उठने लगीं. घबराकर क्रूज बोट पर सवार यात्रियों ने शोर मचाया और गुहार लगाई कि जहाज को तुरंत किनारे पर लाया जाए. दुर्घटना के समय क्रूज पर मौजूद लोगों ने क्रूज सदस्यों पर लापरवाही का आरोप लगाया है. यात्रियों का कहना है कि आखिरी पलों में लाइफ जैकेट मिलने से अफरा-तफरी मच गई. घबराहट में कई लोग इधर-उधर भागने लगे, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई और क्रूज का संतुलन बिगड़ गया.

गुरुवार शाम को हुआ हादसा

बता दें कि, गुरुवार शाम को बरगी डैम में आए एक भीषण तूफान के दौरान पर्यटकों से भरी एक क्रूज बोट डूब गई. अब तक इस भयानक हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि तीन लोग अभी भी लापता हैं. 28 लोग को सुरक्षित बचा लिया गया था.

ये भी पढ़ें : 'राजा बेटा उठ जा…', जबलपुर हादसे में उजड़ गया पिता का संसार, मासूम की तस्वीर देख हर किसी की आंखें नम

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