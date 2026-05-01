तेज आंधी-तूफान...पानी की बीच मंझधार में मौत से बेखबर थे पर्यटक, हादसे से पहले का वीडियो वायरल

Bargi Dam Tragedy: जबलपुर में नर्मजा नदी स्थित बरगी डैम में क्रूज डूबने की दर्दनाक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 4 लोग अभी लापता हैं और उनकी तलाश लगातार जारी है. वहीं 28 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है . इस भयावह घटना के बाद जहां सुरक्षा व्यावस्थाओं और लापरवाही को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. वहीं हादसे से ठीक पहले का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में क्रूज पर सवार लोग खुशी से मौज मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद यह सफर दर्दनाक हादसे में बदल गया.

हादसे से ठीक पहले का जो वीडियो सामने आया है, वह लगभग 36 सेकंड लंबा है. इसमें क्रूज पर सवार सभी लोग मौज-मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस मौज मस्ती भरे माहौल के बीच पानी की लहरें भी नजर आ रही हैं. हालांकि वीडियो का सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें दिखाई दे रहे लोगों में से किसी एक ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में मौज मस्ती करते दिखे लोग

इस वीडियो में मरीना और उनका बेटा त्रिशन भी नजर आ रही है. मरीना क्रूज में बैठी हुई उनकी गोद में बेटे त्रिशन बैठे हुए दिखाई दे रहा है. इस हादसे में दोनों की ही उस दुखद हादसे में जान चली गई. मरीना ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बेटे की जान बचाने के लिए संघर्ष किया. जैसे-जैसे हालात बिगड़ने लगे मरीना ने अपने बेटे त्रिशन को अपनी छाती से कसकर लगा लिया और उसे अपनी लाइफ जैकेट के अंदर छिपा लिया. उन्होंने उसे अपनी बाहों में कसकर थामे रखा और अपनी आखिरी सांस लेने के बाद भी उसे खुद से अलग नहीं होने दिया. जब बचाव दल ने मरीना का शव बरामद किया, तो उन्होंने पाया कि उनका बेटा त्रिशन अभी भी उनकी बाहों में ही लिपटा हुआ था. यह दृश्य इतना मार्मिक था कि बचाव दल के सदस्यों की भी आंखें नम हो गईं.

हादसे का वीडियो

हादसे का एक और वीडियो सामने आया है. क्रूज डूबने के करीब 28 घंटे बाद एक और वीडियो सामने आया है. इसमें क्रूज के अंदर पानी भरते दिख रहा है. इसमें दिखाई दे रहा है कि क्रूज के दो कर्मचारी पर्यटकों को लाइव जैकेट बांट रहे हैं. कुछ लोग डरे सहमें सीटों पर बैठे हैं जबकि एक आदमी खड़ा होकर लाइव जैकेट ले रहा है. हादसे के बाद सवाल यही खड़ा हुआ था कि लाइफ जैकेट बांटने में देरी हुई जिसके चलते लोगों को अपनी जान देनी पड़ी और इस वीडियो ने भी क्रूज प्रबंधन की लापरवाही उजागर कर दी है.

क्रूज बोट डूबने से 9 की मौत

बता दें कि 30 अप्रैल दिन गुरुवार की शाम को बरगी बांध पर आए एक जबरदस्त तूफान के बीच एक क्रूज बोट डूब गई थी. इस हादसे में अब तक नौ लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चार लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है. इस हादसे में 28 लोग सुरक्षित बच गए. इस दुखद घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को 4 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी.

ये भी पढ़ें : बच्चों को लगाया गले...बेटी के सिर पर रखा हाथ, इस तरह क्रूज हादसे के पीड़ितों को सीएम ने बंधाया ढांढस

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट