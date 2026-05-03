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बरगी डैम क्रूज हादसा अपडेट: चार दिन बाद चाचा-भतीजे का मिला शव, मृतकों की संख्या हुई 13

Bargi Dam Accident Update: जबलपुर के बरगी डैम क्रूज हादसे में चौथे दिन दो और शव मिलने के बाद मृकतों की संख्या 13 हो गई. रविवार सुबह 8 वर्षीय मयूरम और चाचा कामराज आर. के शव बरामद किए गए. कामराज आर तमिलनाडु के त्रिची से अपने परिवार के साथ घूमने आए थे.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 03, 2026, 12:41 PM IST
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बरगी डैम क्रूज हादसा अपडेट: चार दिन बाद चाचा-भतीजे का मिला शव, मृतकों की संख्या हुई 13

Bargi Dam Accident Update: जबलपुर के बरगी डैम में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा. रविवार सुबह करीब 6 बजे लापता 8 वर्षीय मयूरन का शव बरामद किया गया, जबकि सुबह 9 बजे कर 40 मिनट पर कामराज आर. का शव भी खोज लिया गया. मयूरन अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के त्रिची से घूमने के लिए जबलपुर आया था. इस हादसे में अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर 13 पहुंच गई है. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है.

हादसे के बाद लगातार चलाए गए तलाशई अभियान के दौरान अलग-अलग दिनों में शव बरामद किए गए. पहले दिन 4, दूसरे दिन 5, तीसरे दिन 2 और अब चौथे दिन भी 2 शवों की बरामदगी के साथ मरने वालों की कुल संख्या 13 तक पहुंच गई है. मृतकों में 4 बच्चे, 8 महिलाएं और एक पुरूष शामिल हैं. इससे पहले शनिवार शाम को दो बच्चों के शव भी बरामद किए गए थे. उनकी पहचान श्रीतमिल (5) और विराज (6) के रूप में हुई थी.

 30 अप्रैल को हुआ था हादसा

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बता दें,  जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल की शाम लगभग 5:00 बजे MP टूरिज्म की एक क्रूज बोट डूब गई. जानकारी के मुताबिक अनुसार क्रूज में लगभग 41 लोग सवार थे, जबकि टिकट केवल 29 यात्रियों के लिए जारी किए गए थे. दूसरे शब्दों में नाव अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को ले जा रही थी. दुर्घटना के समय हवा की गति लगभग 74 किलोमीटर प्रति घंटा थी और क्रूज बोट किनारे से लगभग 300 मीटर की दूरी पर थी. शुरुआती जांच से पता चलता है कि तेज हवाएं और क्षमता से अधिक भीड़ इस दुर्घटना के मुख्य कारण हैं. 

सरकार की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, नाव पर सवार 41 यात्री सवार थे. जिसमें से 28 को दुर्घटना के बाद सुरक्षित बचा लिया गया. इस बीच बोर्डिंग पॉइंट के पास लगे CCTV फुटेज में 43 लोग नाव की ओर जाते हुए दिखे, हालांकि अब तक केवल 41 यात्रियों की ही पहचान हो पाई है. शुक्रवार को राज्य सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए और चालक दल के तीन सदस्यों को बर्खास्त कर दिया. इसके अलावा पूरे राज्य में इस तरह की नावों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

ये भी पढ़ें : जबलपुर क्रूज हादसा: बेटे विराज का शव मिलते ही फफक पड़े पिता, मां की भी जा चुकी है जान

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