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आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? बरगी क्रूज हादसे की होगी न्यायिक जांच, सरकार का बड़ा फैसला

Bargi Dam Cruise Accident: मध्यप्रदेश सरकार ने बरगी बांध क्रूज हादसे की न्यायिक जांच के आदेश जारी किए हैं. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में गठित आयोग हादसे के कारणों और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगा.

 

Written By  Pooja|Last Updated: May 11, 2026, 07:38 AM IST
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आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? बरगी क्रूज हादसे की होगी न्यायिक जांच, सरकार का बड़ा फैसला

Bargi Dam Cruise Accident: जबलपुर के बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए दर्दनाक क्रूज हादसे के बाद राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश जारी किए हैं. इस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी. सरकार मे घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की गहराई से जांच कराने का फैसला लिया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई?

इस मामले की जांच की जिम्मेदारी हाईकोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी को सौंपी गई है, जिन्हें जांच आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. आयोग को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करनी होगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच केवल हादसे के कारणों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इससे जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से पड़ताल की जाएगी.
 
वजह से लेकर बचाव कार्य तक की होगी जांच
जांच आयोग को कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. आयोग यह पता लगाएगा कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें किस कि क्या जिम्मेदारी थी. साथ ही दुर्घटना के दौरान और बाद में चलाए गए राहत एवं बचाव कारयों की भी विस्तृत समीक्षा की जाएगी. सरकार ने राज्यभर में संचालित सभी नावों, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट कराने का फैसला भी लिया है. इसके अलावा इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 और एनडीएमए की बोट सेफ्टी गाइडलाइसं 2017 के तहत जलयानों की जांच, सुरक्षा मानकों और प्रमाणन व्यवस्था की भी पड़ताल की जाएगा.  

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30 अप्रैल को हुआ था हादसा 
बता दें  30 अप्रैल को जबलपुर के बरगी बांध में एक क्रूज बोट पलट गई थी. रिपोर्टों के अनुसार यह हादसा जबरदस्त तूफान के कारण उठी ऊंची लहरों की वजह से हुई थी. घटना के समय क्रूज बोट पर  लगभग 41 लोग सवार थे. इस दुर्घटना में 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 28 अन्य लोगों को बचा लिया गया. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की.

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