बड़ी खबर: जबलपुर के बरगी डैम से लीक हो रहा पानी, प्रशासन अलर्ट, दिल्ली से आएंगे एक्सपर्ट

Bargi Dam Water Leaking: मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जबलपुर का बरगी डैम पूरी तरह से भरा हुआ है. वहीं अब बरगी डैम से पानी लीक होने की बात सामने आ रही है. जिसके बाद जबलपुर प्रशासन और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भी अलर्ट पर है. बरगी बांध में पानी का रिसाव क्यों हो रहा है, इसकी कोई सटीक जानकारी सामने नहीं आई है. लेकिन जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मौके पर जाकर डैम का निरीक्षण किया है. बता दें कि जबलपुर में इस बार लगातार बारिश के बाद बरगी डैम लगातार ओवरफ्लो होता रहा है, जिससे कई बार इस सीजन में अब तक बरगी डैम के गेट भी खुले हैं.

बरगी बांध से सीपेज हो रहा पानी

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पुष्टि की है कि डैम के एक हिस्से से वास्तव में पानी का सीपेज हो रहा है, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एनवीडीए के अधिकारी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं और डैम का निरीक्षण कर रहे हैं. बरगी डैम के अधिकारी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक डैम के कुल 30 ब्लॉकों में से ब्लॉक नंबर 3/10 से सामान्य से तेज गति से पानी रिसता देखा गया है, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है और आवश्यक तकनीकी जांच की जा रही है. वहीं भोपाल से पहुंची एक्सपर्ट की एक टीम भी इसकी जांच कर रही है.

बता दें कि बरगी डैम पूरा रिजर्व वायर लेवल 422.76 मीटर तक निर्धारित है, लेकिन फिलहाल यह 423.05 मीटर तक पहुंच चुका है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से जलभराव हो रहा है. ऐसे वॉटर लेवल बढ़ने पर हाल ही में बरगी डैम के 9 गेट खोल दिए गए थे. जबकि बुधवार को भी 6 अतिरिक्त गेट खोलकर पानी छोड़ा गया था, जिससे नर्मदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया था.

जबलपुर प्रशासन अलर्ट

जबलपुर कलेक्टर का कहना है कि डैम में रिसाव की सूचना मिलते ही उन्होंने संबंधित विभागों और शासन को अलर्ट कर दिया था, मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने विशेषज्ञों की एक टीम को तुरंत बरगी डैम रवाना किया है, जो निरीक्षण के बाद विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी. बताया जा रहा है कि दिल्ली से भी एक्सपर्ट की टीम को बुलाया जा रहा है जो डैम का निरीक्षण करेगी पानी रिसाव को बंद कराने में भी मदद करेगी.

