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FIR के डर से प्रेमी बना दूल्हा, मंडप में बैठने को मजबूर हुआ बेवफा आशिक, डर से मंदिर में की शादी

Jabalpur News-जबलपुर में प्रेमी को अपनी प्रेमिका से बेवफाई भारी पड़ गई. प्रेमिका ने थाने पहुंचकर प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया. पुलिस के डर से प्रेमी शादी के लिए तैयार हो गया और मंदिर में प्रेमिका से शादी कर ली. पुलिस की मौजूदगी में दोनों ने सात फेरे लिए और वैवाहिक जीवन की शुरुआत की.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 28, 2026, 03:56 PM IST
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FIR के डर से प्रेमी बना दूल्हा, मंडप में बैठने को मजबूर हुआ बेवफा आशिक, डर से मंदिर में की शादी

Betrayed Lover Marries Girlfriend-मध्यप्रदेश के खमरिया थाना क्षेत्र से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से वादाखिलाफी करना महंगा पड़ गया. शादी के वादे से मुकर रहे युवक को जब पुलिस और जेल का डर सताया, तो उसने आनन-फानन में मंदिर पहुंचकर प्रेमिका की मांग भरी. अब इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर यह अनोखी शादी चर्चा का विषय बन गई है. 

शादी के वादे से मुकर रहा था प्रेमी
जानकारी के अनुसार, रंजीत कुशवाहा और शालिनी ठाकुर के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. रंजीत ने शालिनी को शादी का भरोसा दिया था, लेकिन जैसे ही विवाह की बात आगे बढ़ी, उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे रंजीत अपने वादे से पूरी तरह मुकरने लगा और शालिनी से दूरी बना ली. 

प्रेमिका ने थाने पहुंचकर दिखाई हिम्मत
रंजीत की बेवफाई देख शालिनी ने बड़ा फैसला लेने की हिम्मत की. शालिनी ने हार मानने के बजाय कानून का दरवया खटखटाया. उसने सीधे खमरिया थाना पहुंचकर रंजीत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. शालिनी ने पुलिस को बताया कि रंजीत ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और अब वह धोखा दे रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत रंजीत को तलब किया. 

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FIR के खौफ से बदले रंजीत के तेवर
जैसे ही रंजीत को अहसास हुआ कि मामला एफआईआर और गिरफ्तारी तक पहुंच सकता है, उसके तेवर ढीले पड़ गए. कानूनी कार्रवाई और जेल जाने के डर से उसने तुरंत शादी के लिए अपनी सहमति दे दी. पुलिस की सख्ती ने रंजीत का इरादा बदल दिया और वह शादी के लिए तैयार हो गया. 

पुलिस की मौजूदगी में हुए सात फेरे
दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद पुलिस की निगरानी में एक स्थानीय मंदिर में विवाह की रस्में पूरी की गईं. रंजीत और शालिनी ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की. मंदिर में हुई इस शादी के दौरान दोनों परिवारों के सदस्य भी मौजूद रहे. इस शादी का वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें-शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच पड़ा भारी, ग्वालियर में युवक से 36.66 लाख की ठगी

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