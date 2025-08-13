भेड़ाघाट बन रहा एडवेंचर का नया हब, हेलीकॉप्टर और हॉट एयर बैलून से अब मजा होगा दोगुना

Jabalpur Bhedaghat Tourist Spot: जबलपुर का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भेड़ाघाट, जहां ना जाने कितनी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और कितने करोड़ टूरिस्ट इस जगह की खूबसूरती को निखार चूकें है. अब यही भेड़ाघाट टूरिज्म के नए परचम को हासिल करने वाला है. दरअसल, भेड़ाघाट अब ना सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बल्कि एक एडवेंचर हब बनने जा रहा है. यहां हेलीकॉप्टर से लेकर हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, पेरा सेलिंग जैसे कई एडवेंचर एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा.

भेड़ाघाट का होगा कायाकल्प

जबलपुर का भेड़ाघाट जो अपने विशाल संगमरमर के चट्टानों के लिए जाना जाता है, अब इसी भेड़ाघाट की तस्वीर बदलने वाली है. दरअसल, टूरिस्टों को बहुत जल्द भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों को न सिर्फ हेलीकॉप्टर से निहारने का मौका मिलेगा बल्कि वाटर स्पोट्र्स एक्टिविटी में भी हाथ अजमाने का अनुभव होगा. भेड़ाघाट पर उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा ताकी देश-विदेश से आए टूरिस्ट यहां बिताए हर एक पल को अपने साथ वापस ले जा सके.

क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं

भेड़ाघाट नगर परिषद ने भेड़ाघाट और पास के सभी वॉटरफॉल्स के पास हेलीकॉप्टर सेवा के साथ-साथ एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का विचार कर रही है. ऐसे में सैलानी भेड़ाघाट, धुआंधार, घुघरा वाटर फॉल, लम्हेटा के साथ-साथ आसपास के सभी नायाब नजारों को हेलीकॉप्टर से देख सकेंगे. इसके अलावा जिन लोगों को एडवेंचर का शौक है वे हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, पेरा सेलिंग, वाटर स्कूटर, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग, रिंगो राइट जैसे तमाम एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आनंद ले सकेंगे. इसके लिए नगर परिषद ने पूरी तैयारी कर रखी है. हेलीकॉप्टर के हेलीपैड और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी लोकेशन चिन्हित कर लिया गया है.

कब से शुरू होगी सेवा

भेड़ाघाट में हेलीकॉप्टर और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जल्द ही शुरू करने की कोशिश है. अक्टूबर 2025 में इन सेवाओं को शुरू करने का प्लान है. प्राइवेट कंपनियों की मदद से यहां सारी एक्चटविटीज को शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही इन कंपनियों के सहयोग से ही सारी एक्टिविटी के रेट भी फिक्स किए जाएंगे. भेड़ाघाट नगर परिषद की कोशिश है कि इन सेवाओं के संचालन से भेड़ाघाट मध्य प्रदेश टूरिज्म की नई पहचान बने साथ ही पर्यटकों को पर्यटन का अच्छा अनुभव दिला सके.

सोर्स: पत्रिका