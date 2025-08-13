भेड़ाघाट बन रहा एडवेंचर का नया हब, हेलीकॉप्टर और हॉट एयर बैलून से अब मजा होगा दोगुना
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2878935
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

भेड़ाघाट बन रहा एडवेंचर का नया हब, हेलीकॉप्टर और हॉट एयर बैलून से अब मजा होगा दोगुना

MP Tourist Spot: अक्टूबर 2025 से भेड़ाघाट और आस पास के टूरिस्ट स्पॉट की रुपरेखा बदलने वाली है. जल्द ही इन टूरिस्ट स्पॉट पर हेलीकॉप्टर, हॉट एयर बैलून और कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को शुरू किया जा रहा है.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Shubham Kumar Tiwari|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Jabalpur Bhedaghat Tourist Spot: जबलपुर का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट भेड़ाघाट, जहां ना जाने कितनी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है और कितने करोड़ टूरिस्ट इस जगह की खूबसूरती को निखार चूकें है. अब यही भेड़ाघाट टूरिज्म के नए परचम को हासिल करने वाला है. दरअसल, भेड़ाघाट अब ना सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट बल्कि एक एडवेंचर हब बनने जा रहा है. यहां हेलीकॉप्टर से लेकर हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, पेरा सेलिंग जैसे कई एडवेंचर एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा.

भेड़ाघाट का होगा कायाकल्प
जबलपुर का भेड़ाघाट जो अपने विशाल संगमरमर के चट्टानों के लिए जाना जाता है, अब इसी भेड़ाघाट की तस्वीर बदलने वाली है. दरअसल, टूरिस्टों को बहुत जल्द भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों को न सिर्फ हेलीकॉप्टर से निहारने का मौका मिलेगा बल्कि वाटर स्पोट्र्स एक्टिविटी में भी हाथ अजमाने का अनुभव होगा. भेड़ाघाट पर उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा ताकी देश-विदेश से आए टूरिस्ट यहां बिताए हर एक पल को अपने साथ वापस ले जा सके.

क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं
भेड़ाघाट नगर परिषद ने भेड़ाघाट और पास के सभी वॉटरफॉल्स के पास हेलीकॉप्टर सेवा के साथ-साथ एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने का विचार कर रही है. ऐसे में सैलानी भेड़ाघाट, धुआंधार, घुघरा वाटर फॉल, लम्हेटा के साथ-साथ आसपास के सभी नायाब नजारों को हेलीकॉप्टर से देख सकेंगे. इसके अलावा जिन लोगों को एडवेंचर का शौक है वे हॉट एयर बैलून, पैरामोटरिंग, पेरा सेलिंग, वाटर स्कूटर, बनाना राइड, वाटर सर्फिंग, रिंगो राइट जैसे तमाम एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आनंद ले सकेंगे. इसके लिए नगर परिषद  ने पूरी तैयारी कर रखी है. हेलीकॉप्टर के हेलीपैड और  एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी लोकेशन चिन्हित कर लिया गया है.

कब से शुरू होगी सेवा
भेड़ाघाट में हेलीकॉप्टर और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जल्द ही शुरू करने की कोशिश है. अक्टूबर 2025 में इन सेवाओं को शुरू करने का प्लान है. प्राइवेट कंपनियों की मदद से यहां सारी एक्चटविटीज को शुरू किया जाएगा. इसके साथ ही इन कंपनियों के सहयोग से ही सारी एक्टिविटी के रेट भी फिक्स किए जाएंगे. भेड़ाघाट नगर परिषद की कोशिश है कि इन सेवाओं के संचालन से भेड़ाघाट मध्य प्रदेश टूरिज्म की नई पहचान बने साथ ही पर्यटकों को पर्यटन का अच्छा अनुभव दिला सके.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. जबलपुर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

सोर्स: पत्रिका

TAGS

jabalpur news

Trending news

maihar news
मैहर में यूरिया की किल्लत! खाद न मिलने पर सड़क पर उतरे किसान, नेशनल हाईवे जाम
Bhopal Ration Card Scam
गरीबी रेखा के नीचे भोपाल का ये पूरा गांव, इनकम टैक्स भरने वालों का भी BPL कार्ड
Panna news
एक क्लिक से शुरू हुई पन्ना की लड़की की कहानी, जिसका अंजाम सुन आप भी रह जाएंगे सन्न
CM Vishnu deo Sai
छत्तीसगढ़ को मिलेगा 50-50 हजार टन ज्यादा डीएपी और यूरिया, सीएम विष्णु देव साय ने की थ
rewa news
Rewa News: रीवा में भरभराकर गिरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की छत! कई मरीज घायल
Chhattisgarh News In Hindi
छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए खुशखबरी, कब से भरे जाएंगे महतारी वंदन योजना के फॉर्म?
Ujjain News in Hindi
Dog Bite Ujjain: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उज्जैन में भी हलचल, महापौर मुकेश टटवाल
surajpur news
नाच-गाने में व्यस्त था पूरा परिवार, अकेला देख नाबालिग के साथ दुष्कर्म, तीन गिरफ्तार
PM Modi Gwalior Visit
ग्वालियर में PM मोदी से मिलने आएंगे फिजी के राष्ट्रपति,जानिए किन मुद्दों पर होगी बात
mp politics news
मध्य प्रदेश की 23 पार्टियों पर मंडराया खतरा, चुनाव आयोग ने दी सिर्फ 15 दिन की मोहलत
;