जबलपुर-भोपाल NH-45 पर बने पुल का बड़ा हिस्सा धंसा, 3 साल पहले बना था 400 करोड़ का ब्रिज

Jabalpur Bhopal Bridge Collapsed: जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे-45 पर बने पुल का बड़ा हिस्सा धंस गया. जिसके बाद मार्ग को बंद कर दिया गया है. वही मामले में मंत्री राकेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 23, 2026, 01:28 PM IST
जबलपुर में ब्रिज धंसा
जबलपुर में ब्रिज धंसा

Jabalpur News: जबलपुर-भोपाल नेशनल हाईवे-45 पर शाहपुरा के पास बने ब्रिज एक बड़ा हिस्सा रविवार की शाम को धंस गया. जिसके बाद यह मार्ग फिलहाल बंद कर दिया गया है. शाहपुरा में रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बना यह ब्रिज जबलपुर को भोपाल मार्ग से जोड़ता है, जिसकी लागत करीब 400 करोड़ रुपए थी. ब्रिज धंसने के बाद यहां वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकाला जा रहा है. जबकि मंत्री राकेश सिंह ने भी इस मामले में बड़ा बयान दिया है, उनका कहना है कि ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी. 

दिसंबर में भी हुआ था क्षतिग्रस्त

यह पहला मौका नहीं है जब यह ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है. इससे पहले दिसंबर 2025 में भी ब्रिज की दूसरी लेन का हिस्सा टूटा था, जिसके बाद एक ही लेन से वाहनों की निकासी हो रही थी. क्योंकि फिलहाल दूसरी लाइन पर मरम्मत काम किया जा रहा है. लेकिन, अब फिर से ब्रिज का एक हिस्सा धंस गया है. बता दें कि तीन साल पहले 400 करोड़ रुपए की लागत से इस ब्रिज का निर्माण एमपीआरडीसी की तरफ से किया गया था. निर्माण के बाद से अब तक लगातार इस ब्रिज में खामियां नजर आई हैं. रविवार को जब ब्रिज का बड़ा हिस्सा धंसा तो इस मामले में विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है. पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए यह ब्रिज धंसने का मुद्दा उठाते हुए सरकार को घेरा है. 

मंत्री राकेश सिंह ने दिया जवाब

ब्रिज के धंसने के मामले में लोकनिर्माण विभाग के मंत्री राकेश सिंह ने भी बयान दिया है. उनका कहना है कि कल जबलपुर में ब्रिज का एक हिस्सा ढह गया था, इस ब्रिज का निर्माण एमपीआरडीसी की तरफ से किया गया था, निर्माण एजेंसी एक हिस्से पर सुधार का काम कर रही थी. अब एक हिस्सा और ढह गया. ऐसे में ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया है और एफआईआर भी दर्ज होगी. तीन साल पहले ही इस ब्रिज का निर्माण हुआ था, लेकिन जिस तरह से यह घटना सामने आई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. अधिकारी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी, जिसके सुपरविजन में यह ब्रिज बना था, फिलहाल तात्कालिक रुप से जांच समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है. मामले में जांच की जा रही है. 

वैकल्पिक मार्ग से निकल रहे वाहन

दिसंबर में ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने के बाद एक लेन से ही वाहनों को निकाला जा रहा था. जबकि अब सोमवार से ब्रिज पूरी तरह से बंद है और केवल वैकल्पिक मार्ग से ही वाहन निकल रहे हैं. ऐसे में वाहनों को और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय प्रशासन की तरफ से बताया गया कि मार्ग बंद होने के बाद कुछ हल्के वाहनों को शहपुरा बस्ती के अंदर से ही डायवर्ट कर दिया गया है, जबकि फिलहाल भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. पुलिस भी मौके पर तैनात है, ताकि यातायात के दौरान किसी तरह की स्थिति न बिगड़े. लेकिन इस ब्रिज के धंसने की वजह से जबलपुर-भोपाल मार्ग पर आवागमन प्रभावित है. 

जबलपुर भोपाल का सीधा कनेक्शन 

दरअसल, जहां यह ब्रिज टूटा है उसके नीचे से रेलवे का ट्रैक गुजरता है. ऐसे में एक हिसाब से देखा जाए तो बड़ा हादसा टल गया है. क्योंकि जिस वक्त यह ब्रिज धंसा अगर उस वक्त ट्रेन गुजर रही होती तो बड़ी घटना हो सकती थी. ऐसे में प्रशासन ने यहां सुरक्षा और बढ़ा दी है. खास बात यह है कि यह ब्रिज भोपाल और जबलपुर के मार्ग का सीधा कनेक्शन था, जो फिलहाल रविवार शाम 5 बजे से बंद है.

