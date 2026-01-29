Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3090485
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

जबलपुर शहर में अब सफर होगा हाईटेक, जल्द ही सड़कों पर उतरेंगी 100 AC ई-बसें; इन रूट्स पर हर 5 मिनट में मिलेगी लग्जरी राइड

MP News: जबलपुर की सड़कों पर जल्द ही ई-बसें दौड़ती नजर आएंगी. ये बसे आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी जिससे यात्रियों को ट्रैवलिंग में आरामदायक और बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगी. शहर को 100 ई-बसों की सौगात मिलने वाली है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Jan 29, 2026, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Jabalpur News: जबलपुर वालों की बल्ले-बल्ले होने वाली है. ऐसा हम इसलिए कह रहें क्योंकि जबलपुर शहर को जल्द ही AC बसों की सौगात मिलने वाली है. शहर को 100 AC बसों की सौगात 3 चरणों में मिलेगी. पहले चरण में शहर में 40 फुल एसी इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर दौड़ते नजर आएंगी. शहरवासियों को ये बस हर 5-10 मिनट पर मिल जाएंगी साथ ही साथ इस बस के अंदर उन्हें कई आधुनिक फिचर्स मिलेंगे जिससे उनकी यात्रा और आरामदायक होगी. 

जबलपुर में 100 ई-बसों की सौगात
जबलपुर शहर में बस कुछ ही दिनों बाद सड़कों पर नई चमचमाती  ई-बसें दौड़ती नजर आएंगी. बसें कहां-कहां संचालित होंगी इसके लिए रूट भी डिसाइड हो चुके हैं. पहले चरण में शहर में 40 बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगाी जिसके बाद धीरे-धीरे इनकी संख्या 40 से 100 होगी. इन बसों से ना सिर्फ शहर की तस्वीर बदलेगी बल्कि शहर के सार्वजनिक परिवहन में भी बदलाव देखने को मिलेगा. बसों का संचालन जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड करेगा. 

यात्रियों को मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
इन ई-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कई मॉर्डन फीचर्स मिलेंगे जैसे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलेशन,डिजिटल पेमेंट,पैनिक बटन,पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और टाइम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले. ये बसें हर दिन 180 किमी का सफर तय करेंगी. बस का किराया मामूली बसों के किराए से 5-10 रूपए महंगा जरूर हो सकता है लेकिन सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन रूट पर चलेंगी बसें
ये बसें यात्रियों को हर 5 से 10 मिनट के अंतराल में मिल जाएंगी. ई-बस शहर के लगभग सभी प्रमुख रूट पर संचालित होंगी जैसे आईएसबीटी से भेड़ाघाट,गौरीघाट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से पाटन, मदर टेरेसा से रांझी, बरगी डेम, शाहपुरा और बरेला. इन बसों के संचालन से ना सिर्फ शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण, मजबूत यातायात सिस्टम और ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक बेहतर कदम साबित होगी.

TAGS

jabalpur news

Trending news

jabalpur news
जबलपुर में जल्द ही सड़कों पर उतरेंगी 100 AC ई-बसें; इन रूट्स पर मिलेगी लग्जरी राइड
mp news
MP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 IPS अधिकारियों के हुए तबादले
weather update
बारिश-ओले से फसल हो गई बर्बाद? जानें कैसे और कितना मिलेगा मुआवजा, क्या है प्रोसेस
bhopal news hindi
बीटिंग द रिट्रीट समारोह को लेकर भोपाल में बदलेगा ट्रैफिक, इस रूट पर जाने से बचें
Mohan Yadav
MP में खुलेंगे 200 नए सांदीपनि स्कूल, CM बोले- सरकारी विद्यालयों का परिणाम हुआ बेहतर
mp news
एमपी को मिले 34 नए डिप्टी कलेक्टर, MPPSC परीक्षा के चयनित अभ्यार्थियों को नियुक्ति
mp news
उज्जैन में सवर्ण समाज ने भरी हुंकार, UGC के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, दी चेतावनी
mp news
उमरिया में स्कूल में बच्चों की बिगड़ी तबीयत, 5 को जिला अस्पताल किया गया रेफर
datia news
ट्रक ने कार को 1 मिनट तक घसीटा, अंदर सवार थे 5 यात्री, मौत को छूकर टक से वापस आए सभी
mp news
ईदगाह परिसर में नवजात को छोड़ा, कुत्ता शव को मुंह में दबाकर पहुंचा मदरसा