जबलपुर शहर में अब सफर होगा हाईटेक, जल्द ही सड़कों पर उतरेंगी 100 AC ई-बसें; इन रूट्स पर हर 5 मिनट में मिलेगी लग्जरी राइड

Jabalpur News: जबलपुर वालों की बल्ले-बल्ले होने वाली है. ऐसा हम इसलिए कह रहें क्योंकि जबलपुर शहर को जल्द ही AC बसों की सौगात मिलने वाली है. शहर को 100 AC बसों की सौगात 3 चरणों में मिलेगी. पहले चरण में शहर में 40 फुल एसी इलेक्ट्रिक बसें सड़क पर दौड़ते नजर आएंगी. शहरवासियों को ये बस हर 5-10 मिनट पर मिल जाएंगी साथ ही साथ इस बस के अंदर उन्हें कई आधुनिक फिचर्स मिलेंगे जिससे उनकी यात्रा और आरामदायक होगी.

जबलपुर में 100 ई-बसों की सौगात

जबलपुर शहर में बस कुछ ही दिनों बाद सड़कों पर नई चमचमाती ई-बसें दौड़ती नजर आएंगी. बसें कहां-कहां संचालित होंगी इसके लिए रूट भी डिसाइड हो चुके हैं. पहले चरण में शहर में 40 बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगाी जिसके बाद धीरे-धीरे इनकी संख्या 40 से 100 होगी. इन बसों से ना सिर्फ शहर की तस्वीर बदलेगी बल्कि शहर के सार्वजनिक परिवहन में भी बदलाव देखने को मिलेगा. बसों का संचालन जबलपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड करेगा.

यात्रियों को मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं

इन ई-बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को कई मॉर्डन फीचर्स मिलेंगे जैसे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम, बसों के अंदर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉलेशन,डिजिटल पेमेंट,पैनिक बटन,पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और टाइम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले. ये बसें हर दिन 180 किमी का सफर तय करेंगी. बस का किराया मामूली बसों के किराए से 5-10 रूपए महंगा जरूर हो सकता है लेकिन सुविधाओं में कोई कमी नहीं होगी.

इन रूट पर चलेंगी बसें

ये बसें यात्रियों को हर 5 से 10 मिनट के अंतराल में मिल जाएंगी. ई-बस शहर के लगभग सभी प्रमुख रूट पर संचालित होंगी जैसे आईएसबीटी से भेड़ाघाट,गौरीघाट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से पाटन, मदर टेरेसा से रांझी, बरगी डेम, शाहपुरा और बरेला. इन बसों के संचालन से ना सिर्फ शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण, मजबूत यातायात सिस्टम और ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक बेहतर कदम साबित होगी.