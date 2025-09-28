शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कोर्ट में तलब! तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य पर टिप्पणी को लेकर मामला गरमाया

Shankaracharya Avimukteshwarananda News: जबलपुर की एक अदालत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को 12 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी करने और राष्ट्रपति के आदेश पर सवाल उठाने के आरोप में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया था. रामभद्राचार्य के शिष्य और रामभक्त राम प्रकाश अवस्थी ने आईटी एक्ट और कई अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. बता दें कि उन्होंने 28 अगस्त को एक इंटरव्यू के दौरान रामभद्राचार्य के बारे में ये टिप्पणियां की थीं.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कोर्ट में तलब!

दरअसल, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज पर जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के खिलाफ सार्वजनिक मंच से अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है. यह टिप्पणी उन्होंने 28 अगस्त को एक इंटरव्यू के दौरान दी थी, जो तेजी से चर्चा में आ गई. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रामभद्राचार्य के शिष्य और राम भक्त राम प्रकाश अवस्थी ने जिला न्यायालय में परिवाद दाखिल किया. शिकायत में आरोप है कि यह टिप्पणी मानहानिपूर्ण है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है.इतना ही नहीं, उन्होंने देश के राष्ट्रपति के आदेशों पर भी सवाल उठाए थे, जिसे याचिकाकर्ता ने बेहद गंभीर और मानहानिकारक माना है.

अपराध दर्ज कराने की मांग

याचिकाकर्ता राम प्रकाश अवस्थी ने न्यायालय से मांग की है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 256 (मानहानि), 399, 302 (संबंधित) और आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाए. जिला न्यायालय ने इस परिवाद पर सुनवाई की और प्रथम दृष्टया मामले को गंभीरता से लेते हुए शंकराचार्य को 12 नवंबर को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है.

12 नवंबर को होगी सुनवाई

गौरतलब है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का नाम पहले भी कई बार विवादों से जुड़ चुका है. वे अक्सर सरकार और धार्मिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं. इस बार उनका बयान सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित होने के कारण मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है. इसके अलावा, जगतगुरु रामभद्राचार्य को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई है. अब इस पूरे मामले की सुनवाई 12 नवंबर को जबलपुर के जिला न्यायालय में होगी.