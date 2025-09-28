Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2939457
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कोर्ट में तलब! तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य पर टिप्पणी को लेकर मामला गरमाया

Jabalpur News: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को जबलपुर जिला न्यायालय ने तलब किया है. उन्हें 12 नवंबर को न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है.  यह याचिका रामभद्राचार्य के शिष्य और राम भक्त राम प्रकाश अवस्थी ने दाखिल की है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 28, 2025, 06:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कोर्ट में तलब! तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य पर टिप्पणी को लेकर मामला गरमाया

Shankaracharya Avimukteshwarananda News: जबलपुर की एक अदालत ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को 12 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है. जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी करने और राष्ट्रपति के आदेश पर सवाल उठाने के आरोप में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया था. रामभद्राचार्य के शिष्य और रामभक्त राम प्रकाश अवस्थी ने आईटी एक्ट और कई अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी. बता दें कि उन्होंने 28 अगस्त को एक इंटरव्यू के दौरान रामभद्राचार्य के बारे में ये टिप्पणियां की थीं.

यह भी पढ़ें: 'आधा भोपाल मुझसे डरता है...', पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की गुंडई, युवकों के साथ की पिटाई का वीडियो वायरल

 

Add Zee News as a Preferred Source

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कोर्ट में तलब!
दरअसल, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज पर जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य के खिलाफ सार्वजनिक मंच से अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है. यह टिप्पणी उन्होंने 28 अगस्त को एक इंटरव्यू के दौरान दी थी, जो तेजी से चर्चा में आ गई. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रामभद्राचार्य के शिष्य और राम भक्त राम प्रकाश अवस्थी ने जिला न्यायालय में परिवाद दाखिल किया. शिकायत में आरोप है कि यह टिप्पणी मानहानिपूर्ण है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है.इतना ही नहीं, उन्होंने देश के राष्ट्रपति के आदेशों पर भी सवाल उठाए थे, जिसे याचिकाकर्ता ने बेहद गंभीर और मानहानिकारक माना है.

अपराध दर्ज कराने की मांग
याचिकाकर्ता राम प्रकाश अवस्थी ने न्यायालय से मांग की है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 256 (मानहानि), 399, 302 (संबंधित) और आईटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाए. जिला न्यायालय ने इस परिवाद पर सुनवाई की और प्रथम दृष्टया मामले को गंभीरता से लेते हुए शंकराचार्य को 12 नवंबर को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है. 

12 नवंबर को होगी सुनवाई
गौरतलब है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का नाम पहले भी कई बार विवादों से जुड़ चुका है. वे अक्सर सरकार और धार्मिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं. इस बार उनका बयान सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित होने के कारण मामला और अधिक संवेदनशील हो गया है. इसके अलावा, जगतगुरु रामभद्राचार्य को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई है. अब इस पूरे मामले की सुनवाई 12 नवंबर को जबलपुर के जिला न्यायालय में होगी.

TAGS

jabalpur newsmp news

Trending news

indore news
लोहा मंडी ब्रिज पर मिनी ट्रक के ब्रेक फेल, कई वाहनों को रौंदा, महिला घायल
mp news
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की गुंडई, युवकों के साथ की पिटाई का वीडियो वायरल
Latest sidhi News
मां दुर्गा के लिए आस्था या जान का जोखिम? 13 घंटे खून में पड़ी रही महिला
MP High court
एमपी में सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी, शिक्षा विभाग को 3 माह में पदोन्नति का आदेश
Ambikapur News
एल्विश-अंजलि के कार्यक्रमों का विरोध, हिंदू संगठनों ने क्यों जताई नाराजगी?
satna news
ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, एमपी, बिहार-झारखंड से 6 आरोपी गिरफ्तार
Narmadapuram news
बीजेपी नेत्री के पति ने महिला टीचर को लिखा- 'I Love You', 8 पीड़िताओं ने खोले राज
betul news
सुबह सड़क पर गूंजती रही मासूम की सिसकियां...मां-बाप ने रात में खत्म कर ली जिंदगी
Indore Dussehra
2 अक्टूबर को इंदौर में नहीं जलेगा सोनम का पुतला, एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
mp news
सरकारी नौकरियों पर मोहन सरकार का बड़ा फैसला, इन युवाओं को मिलेगी सीधी भर्ती
;