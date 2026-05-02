जबलपुर में 3 दिन बाद भी जारी है अपनों की तलाश, 4 लोग अभी लापता, तेज हवा से परेशानी

Jabalpur News: जबलपुर के बरगी डैम में हुए हादसे के तीसरे दिन भी चार लोगों की तलाश जारी है. सेना और एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीमें लगातार सर्चिंग में जुटी हैं. लेकिन तेज हवाओं और डैम में उठ रही लहरों की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत हो रही है. ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन संभल कर चलाया जा रहा है. वहीं मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मौजूद हैं. इस घटना में अब तक 9 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 4 लोग फिलहाल लापता हैं. जिनमें 3 बच्चों के होने की संभावना है. वहीं घटना में 28 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था.

दक्षिण भारत का परिवार

बताया जाता है कि तीन से चार लोग अभी भी लापता है जो कि दक्षिण भारत के रहने वाले बताए जा रहे हैं. दक्षिण भारत से वह जबलपुर दर्शन के लिए आए थे और यहां पर वह क्रूज पर सवार थे और हादसे के बाद से उनका पता नहीं चल पा रहा है. फिलहाल एसडीआरएफ एनडीआरएफ स्थानीय प्रशासन की टीम लगातार अभियान चला रही है. वहीं हादसे के प्रत्यक्षदर्शी भोला रैकवार का कहना है कि सबसे पहले उन्होंने देखा था कि क्रूज धीरे-धीरे झुक रहा है उसके ऊपर का हिस्सा भी उड़ने लगा था. उन्होंने इस मामले को लेकर क्रूज प्रबंधन को भी जाकर बताया था, लेकिन क्रूज संचालक ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी और धीरे-धीरे नर्मदा नदी में समा गया.

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मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि जो लोग लाइफ जैकेट पहने थे. वह पानी में तेरने लगे और बाकी लोग उसी में डूबने लगे. उसका कहना है कि स्थानीय लोगों के प्रयास से कुछ लोगों को बाहर निकल गया था. मौसम खराब था इसलिए उतनी ज्यादा मदद नहीं की जा सकी जितनी हो सकती थी. लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों की मदद से जितने लोगों को बाहर निकाला जा सकता था. उन्हें निकाला गया था.

तीसरे दिन सर्चिंग जारी

हुई हादसे के दो दिन बीतने के बाद भी अभी फिलहाल मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है. एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम आधा दर्जन बोट के माध्यम से मिसिंग को खोजने में जुटी हैं. अभियान कब तक चलेगा यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया हैं. तीन से चार लोग जो मिसिंग है वह जैसे ही मिलते हैं उसके बाद अभियान पूरा हो जाएगा.

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