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'राजा बेटा उठ जा…', जबलपुर हादसे में उजड़ गया पिता का संसार, मासूम की तस्वीर देख हर किसी की आंखें नम

jabalpur cruise accident:  मध्य प्रदेश के जबलपुर बरगी डैम में घटित दर्दनाक क्रूज हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. मां और 4 साल के बेटे की वायरल तस्वीर से लोगों को स्तब्ध कर दिया है. पिता, प्रदीप की एक पल में ही पूरी दुनिया उजड़ गई है. बेटे और पत्नी के शव को देख प्रदीप ने जो कहा वो और भी रूंह कपा देने वाला है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: May 02, 2026, 07:23 PM IST
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jabalpur cruise accident mother son viral photo news: मध्य प्रदेश के जबलपुर बरगी डैम में घटित दर्दनाक क्रूज हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस वक्त हर तरफ सिर्फ इस हादसे की चर्चा हो रही कि कैसे कुछ पलों को एंजॉय करने गए लोगों की दुनिया एक झटके में पलट गई. जबलपुर क्रूज हादसे  में कुल 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और 4 लोग अभी भी लापता है. इस हादसे में सामने आई मृतकों की तस्वीर ने हर किसी का दिल दहला दिया है. मृतकों में मां-बेटे की एक फोटो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है. मां- बेटे की इस मार्मिक फोटो ने हर किसी के दिल को अंदर से कचोट दिया है. जिस किसी ने भी मां-बेटे को ऐसी हालत में देखा उसकी आंखें नम हो गई. बता दें कि ये मां-बेटे दिल्ली से एमपी घूमने आए थे. जरा सोचिए कि जिस तस्वीर ने पूरे देश के लोगों की आंखों में आंसूं ला दिया था, उसी दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे पिता (प्रदीप मैसी) पर क्या गुजर रही होगी. 

हादसे ने उजाड़ दिया पूरा परिवार
प्रदीप मैसी का परिवार दिल्ली के खजन बस्ती थाणे से जबलपुर के घूमने गया था. प्रदीप अपनी पत्नी मरीना मैसी और 4 साल के बेटे त्रिशान के साथ क्रूज का आनंद ले रहे थे. तभी अचानक मौसम ने ऐसी करवट ली कि 9 लोगों की सांसे थम गई. तेज हवाओं ने क्रूज पर सवार लोगों के मन में हलचल मचाने लगी. कुछ लोगों इसे एंजॉय कर रहे थे तो वहीं कुछ भयभीत थे. तेज हवाओं और 8 से 10 फीट उठती ऊंची लहरों ने क्रूच चालक को भी अचंभित कर दिया. सभी को नीचे जाने का आदेश दिया गया. पानी के भारी दबाव से क्रूज की खिड़कियों तक चकनाचूर हो गईं और देखते ही देखते क्रूज पानी में समा गया. इस अफरा-तफरी भरे माहौल के बीच मरीना ने जो किया उसे देखकर हर किसी का चेहरा आज रुआंसा हो गया है.

आखिरी दम तक नहीं छोड़ा बेटे का साथ
जिस मां-बेटे की फोटो आज लोग अपने-अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं उस मां की ममता ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मां से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है. मरीन ने अपनी आखरी सांस तक अपने जिगर के तुगड़े को लाइफ जैकेट के भीतर अपने सीने से लगाया रखा. मां की पकड़ इतनी कसकर थी कि ऊंची लहरें भी उन्हें जुदा नहीं कर पाईं. लहरों ने सांसे तो रोक दी लेकिन मरीना की पकड़ त्रिशान पर से ढीली नहीं कर पाई. आखिरी सांस तक मरीना की बाहें अपने बेटे के लिए कवच बनी रहीं जिसे अलग कर पाना रेसक्यू टीम के लिए जोखिम भरा था. 

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उथस पुथल हुई पिता की जिंदगी
मरीना और त्रिशान का शव पीएम के बाद जब प्रदीप को सौंपा गया तो वहां मौजूद हर शख्स की रूंह कांप गई. कांपते हाथों से जब प्रदीप ने अपने बेटे और पत्नी के चेहरे से कफन हटाया तो मानों उनके शरीर ने भी प्राण त्याग दिए. मां-बेटे का हाथ ठंडा पड़ चुका था होथ नीले पड़ चुके थे. प्रदीप की मानो पुरी दुनिया ही उजड़ गई थी. प्रदीप, खुद को जैसे-तैसे संभालते हुए  बेटे के पास बैठे और भारी आवाज में बेटे को पुकार रहे थे मानो जो कुछ हुआ वो बस एक बुरा  सपना था. राजा बेटा उठ जा… यूं चुप मत रह… देख पापा आए हैं, कुछ तो बोल बेटा, प्रदीप कभी पत्नी को आवाज देते तो कभी बेटे को उठाने की कोशिश करते. अब प्रदीप के पास सिर्फ उन पलों की यादें रह गई हैं जिन्हें संवारने के लिए पूरा परिवार दिल्ली से एमपी की घूमने आया था. प्रदीप मैसी अब अपनी बेटी संग अकेल दिल्ली लौट गए हैं.

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