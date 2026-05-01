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जबलपुर क्रूज हादसा: 28 लोगों को सुरक्षित निकाला, सीएम बोले-मामले की होगी पूरी जांच

Jabalpur Cruise Tragedy: जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में अब तक 28 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. घटना पर सीएम मोहन यादव ने पूरी जांच के निर्देश दिए हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 01, 2026, 02:15 PM IST
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जबलपुर क्रूज हादसा
जबलपुर क्रूज हादसा

Jabalpur News: जबलपुर के बरगी डैम में गुरुवार की शाम को करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज आंधी के चलते नर्मदा नदी में डूब गया था. जिसमें 40 से ज्यादा पर्यटक सवार थे. घटना के बाद से तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. जिसमें 28 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. जबकि अब तक 9 शव मिल चुके हैं. जबकि कुछ लोग अभी भी लापता है. ऐसे में यहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है. सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है. पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया है. वहीं घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने मामले में पूरी जांच के निर्देश दिए हैं.

सीएम मोहन बोले-मामले की जांच होगी 

सीएम मोहन यादव ने बरगी डैम हादसे पर कहा कि क्रूज में लाइव जैकेट सबको पहनना ही चाहिए कुछ लोगों ने जैकेट को अधूरा बांधा था. टूरिज्म विभाग इस मामले में जांच करेगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो पाए. हम परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं, जिस तेजी से बचाव कार्य में लगे हैं. उन बहादुर लोगों को बधाई देता हूं. जिन्होंने क्रूज को काटकर 5 घंटे में कई लोगों को बाहर निकाला है. जिन्होंने जोखिम उठाकर लोगों को बचाने का काम किया है, उन्हें 15 अगस्त पर सम्मानित करने का काम करेंगे. हमने एक दल बिठाया है जो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहा है.  

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28 लोग सुरक्षित 9 लोगों की मौत 

घटना में अब तक 28 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है. जबकि 9 लोगों की मौत हो गई है. फिलहाल 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं. रेस्क्यू टीम क्रूज के बेहद करीब पहुंची है. लेकिन क्रूज में पानी भरा हुआ है. जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी हो रही है. गोताखोरों की टीमें लगातार अंदर तक जा रही हैं. क्योंकि आशंका है कि अभी करीब चार लोग क्रूज में लापता हैं, जो अंदर फंसे हो सकते हैं. क्रूज में एक कांच से ढंका हुआ एसी का केबिन भी थी. उसमें भी कुछ लोगों के होने की संभावना है. ऐसे में बचाव दल पूरी सर्तकता के साथ ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहा है. रेस्क्यू टीम पूरी सावधानी से ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है.

पीएम मोदी ने जताया दुख 

घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा 'मध्य प्रदेश के जबलपुर में नाव पलटने से हुई मौतों की खबर बहुत दर्दनाक है. इस दुखद हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं. घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना करता हूं. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है. PMNRF की तरफ से हर उस व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपये की मदद दी जाएगी जिसने अपनी जान गंवाई है. घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.' इस घटना के बाद पूरा प्रशासन  मौके पर लगा हुआ है. 

क्रेन से निकाला जा रहा क्रूज 

क्रूज को क्रेन से निकालने की कोशिश की जा रही है. शुक्रवार सुबह से ही रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया गया था. गोताखोरों की टीम अंदर तक पहुंची थी. जिसके बाद क्रूज के पूरे ढांचे को मोटे तारों से बांधा गया था.  इसके बाद बड़ी क्रेन की मदद से क्रूज़ को खींचने की कोशिश हुई. उसे किनारे पर लाया गया है. क्रूज थोड़ा बहुत बाहर भी निकला है. जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया. 

ये भी पढ़ेंः MP के जबलपुर में क्रूज डूबा, 9 शव मिले, कई लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी 

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