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जबलपुर में खुली सिस्टम की पोल, डायल-112 को बच्चों ने धक्का लगाकर की स्टार्ट, वीडियो हुआ वायरल

Jabalpur News-जबलपुर में शुक्रवार रात डायल-112 बीच सड़क पर बंद हो गई. बच्चों ने पुलिस की इस गाड़ी को धक्का दिया और स्टार्ट कराया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बच्चे डायल-112 को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:51 PM IST
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जबलपुर में खुली सिस्टम की पोल, डायल-112 को बच्चों ने धक्का लगाकर की स्टार्ट, वीडियो हुआ वायरल

Dial 112 Stalled in Jabalpur-मध्यप्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल-112 एक बार फिर अपनी बदहाली को लेकर चर्चा में है. ताजा मामला जबलपुर के कटंगी थाने का है, जहां शुक्रवार रात पुलिस की एक एफआरवी (फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल) बीच सड़क पर ही बंद हो गई. हैरान करने वाली बात यह रही कि इस हाईटेक गाड़ी को दोबारा चालू करने के लिए बच्चों ने धक्का लगाया. इसका एक वीडियो भी शनिवार को सामने आया है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

इमरजेंसी सेवा की पुली खोल
सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डायल-112 की बैटरी अचानक जबाव दे गई. जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो आसपास के बच्चे मदद करने आ गए. बच्चों ने पुलिस की गाड़ी को धक्का देकर चालू कराया. इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि सुरक्षा और इमरजेंसी के लिए ड्यूटी पर लगाई गई इन गाड़ियों की यह हालत है, तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा. 

7 महीने में गाड़ियों ने दिया जवाब
बता दें कि प्रदेश में पुरानी डायल-100 व्यवस्था को बदलकर 14 अगस्त 2025 को डायल-112 की शुरुआत की गई थी. सीएम मोहन यादव ने इसे हरी झंडी दिखाई थी. जबलपुर जिले को कुल 47 वाहन मिले थे. हैरानी की बात यह है कि आवंटन के महज 7 महीने के अंदर की गाड़ियों की हालत खराब होने लगी है. जबलपुर में यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले सितंबर 2025 में भी एक गाड़ी को क्रेन से खींचकर मैकेनिक के पास ले जाना पड़ा था. 

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करोड़ों का बजट, रखरखाव खराब
मध्यप्रदेश में ऐसी 1200 गाड़ियां लाई गई हैं, जिनके लिए 5 साल का 972 करोड़ रुपए का टेंडर है. इन वाहनों के रखरखाव के लिए ही 719 करोड़ रुपए का बजट है. यह गाड़ियां जापीएस, वायरलेस और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं, लेकिन बैटरी जैसी बुनियादी खराबी के कारण ये सुविधाएं धरी की धरी रह गई हैं. 

एएसपी ने कही ये बात
वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है. एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि वीडियो उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने बताया कि संबंधित कंपनी के अधिकारियों से इस संबंध में सख्त लहजे में बात की गई है और उन्हें हिदायत दी गई है कि भविष्य में किसी भी गाड़ी की ऐसी स्थिति दोबारा नहीं बननी चाहिए.

यह भी पढ़ें-शराब पिलाकर गला रेता, फिर पत्थर से कुचला चेहरा, मैहर में लापता युवक की हत्या

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