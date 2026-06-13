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शादी से इनकार पर भिड़े दो रसूखदार परिवार, मझौली में जमकर चले लाठी-डंडे, गाड़ियां फूंकीं, 16 पर केस

Jabalpur News-जबलपुर के मझौली में प्रेम प्रसंग और शादी से इनकार के बाद दो रसूखदार परिवारों में जमकर लाठी-डंडे चले और लोगों ने वाहनों में आग लगा दी. मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने से भड़के इस विवाद के बाद पुलिस ने स्थिति संभाली और दोनों पक्षों के 16 लोगों पर FIR दर्ज की है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 13, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:28 PM IST
शादी से इनकार पर भिड़े दो रसूखदार परिवार, मझौली में जमकर चले लाठी-डंडे, गाड़ियां फूंकीं, 16 पर केस

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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