पुलिस ने दर्ज किया काउंटर केस

घटना की भनक लगते ही मझौली थाना प्रभारी नेहरू खंडाते भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और फायर ब्रिगेड की मदद से जलते वाहनों की आग पर काबू पाया. जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि लड़का-लड़की के बीच पुरानी दोस्ती थी. मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने के कारण यह हिंसक झड़प हुई. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों पक्षों के करीब 16 लोगों के खिलाफ बलवा सहित अन्य गंभीर धाराओं में काउंटर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. इलाके में फिलहाल शांति है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.