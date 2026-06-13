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Families Clashed over Marriage Dispute-जबलपुर जिले के मझौली थाना क्षेत्र में एक प्रेस प्रसंग के मामले में शादी से इनकार करने पर दो रसूखदार परिवार आपस में भिड़ गए. विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और सड़क किनारे खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया. इस घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने भारी मशक्कत और सूझबूझ के बाद स्थिति को नियंत्रित किया.
युवक-युवती के बीच था प्रेम-प्रसंग
जानकारी के अनुसार, मझौली के रहने वाले एक युवक और युवती के बीच पिछले कई महीनों से प्रेम संबंध थे. सबकुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले युवती की शादी कहीं और तय हो गई, जिसके बाद उसने युवक से शादी करने से मना कर दिया. इस बात से नाराज होकर युवक ने लड़की के मोबाइल पर कुछ आपत्तिजनक मैसेज भेज दिए, जिससे लड़की के परिजन भड़क गए.
बातचीत के दौरान बिगड़ा मामला
शुक्रवार रात को सराफ और तिवारी परिवार के लोग इस विवाद को सुलझाने के लिए आपस में बैठे थे. लेकिन बाचतीत बनने के बजाय और बिगड़ गई और दोनों पक्ष एक-दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों तरफ से लाठी-डंडे निकल आए. इस दौरान आक्रोशित लोगों ने सड़क किनारे खड़े दोपहिया वाहनों में आग लगा दी. बीच सड़क पर धूं-धूं कर जलती गाड़ियों को देख इलाके में दहशत फैल गई.
पुलिस ने दर्ज किया काउंटर केस
घटना की भनक लगते ही मझौली थाना प्रभारी नेहरू खंडाते भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और फायर ब्रिगेड की मदद से जलते वाहनों की आग पर काबू पाया. जबलपुर एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि लड़का-लड़की के बीच पुरानी दोस्ती थी. मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजने के कारण यह हिंसक झड़प हुई. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों पक्षों के करीब 16 लोगों के खिलाफ बलवा सहित अन्य गंभीर धाराओं में काउंटर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. इलाके में फिलहाल शांति है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
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