खुशखबरी! जबलपुर के किसानों को अब मिलेगा डबल यूरिया, जानिए पूरा प्लान

Urea Demand: जबलपुर जिले के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब किसानों को इस सीजन में खाद की चिंता से राहत मिलने वाली है. जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने यूरिया की बढ़ती डिमांड को देखते हुए किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद अब जबलपुर जिले में किसानों को 5 की जगह 10 बोरी यूरिया दिया जाएगा. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा, शुक्रवार से ही जिले में किसानों को यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. बता दें कि अब तक किसानों को 5 बोरी यूरिया खाद ही मिल रहा था. लेकिन फसलों की अपेक्षा यह पर्याप्त नहीं था. ऐसे में किसानों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह फैसला किया है.

जबलपुर में 697 मीट्रिक टन यूरिया

जबलपुर कलेक्टर ने बताया कि जिले में फिलहाल मौजूद स्टॉक और नई आपूर्ति को मिलाकर कुल 697 मीट्रिक टन यूरिया मौजूद है. ऐसे में किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है. वहीं कृषि विभाग का कहना है कि जिले में यूरिया को लेकर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. हाल ही में जबलपुर जिले को 490 मीट्रिक टन यूरिया मिला है, जबकि पहले 207 मीट्रिक टन स्टॉक केंद्रों पर मौजूद था, इसके अलावा जबलपुर में 23 अगस्त को ब्रह्मपुत्र फर्टिलाइजर्स की एक और रैक आएगी, जिससे जिले में किसानों को यूरिया की किल्लत बिल्कुल भी नहीं होगी.

किसानों को लाभ

दरअसल, 5 की जगह 10 नई बोरियां मिलने से किसानो को पर्याप्त लाभ मिलेगा. यह निर्णय विशेष रूप से उन किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जो बड़े पैमाने पर खेती कर रहे हैं और जिन्हें अधिक मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता होती है. वहीं कलेक्टर ने यह निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी तरह की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए, इसलिए विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित मूल्य पर ही यूरिया का वितरण करें.

खरीफ की फसलों के लिए बड़ी डिमांड

खरीफ की फसलों में यूरिया का छिड़काव करने के लिए यह सही समय है. ऐसे में फसलों के लिए खरीफ की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ रही है. क्योंकि फसलों की बुवाई के बाद यूरिया का छिड़काव सबसे ज्यादा किया जाता है.

