SP ऑफिस में हुई चप्पलों की बरसात, एक पति की 2 पत्नियों के बीच हुई जंग, जानें वजह
Jabalpur News: जबलपुर में जनसुनवाई के दौरान एक ही व्यक्ति की दो पत्नियां आपस में भिड़ गईं.  दोनों महिलाओं ने एक-दूसरे पर जमकर चप्पलें चलाईं और मारपीट की.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 02, 2025, 05:11 PM IST
Jabalpur Public Hearing: मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया. अलग-अलग शिकायत दर्ज कराने आई एक व्यक्ति की दो पत्नियां अचानक आपस में भिड़ गईं. दोनों महिलाओं ने देखते ही देखते मारपीट शुरू कर दी और चप्पलों से एक-दूसरे की जमकर पिटाई कर दी.

SP ऑफिस में जमकर हुआ बवाल
दरअसल, जबलपुर में एसपी ऑफिस में चल रही जनसुनवाई मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी का केंद्र बन गई जब एक ही व्यक्ति की दो पत्नियां आमने-सामने आ गईं. दोनों महिलाएं एक ही व्यक्ति को अपना पति बताकर वहां पहुंचीं और फिर देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया. पहले तीखी बहस हुई, फिर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगे और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया. दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर चप्पलों से हमला कर दिया, जिससे वहां मौजूद लोग हैरान रह गए.

एक पति की 2 पत्नियों के बीच हुई जंग
दोनों महिलाओं के बीच झगड़ा मारपीट और चप्पलों तक पहुंच गया. उन्होंने एक-दूसरे को जमकर पीटा. इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य लोगों और पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की. जनसुनवाई का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया. महिलाओं ने अपने पतियों पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया. एक-दूसरे को देखते ही उन्होंने एक-दूसरे पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों महिलाओं को शांत कराया और स्थिति को नियंत्रण में किया. (रिपोर्ट- कुलदीप बबेले)

मध्यप्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

SP ऑफिस में हुई चप्पलों की बरसात, एक पति की 2 पत्नियों के बीच हुई जंग, जानें वजह
