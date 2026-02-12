MP में एप्सटीन फाइल विवाद में पहली FIR, जबलपुर में अज्ञात युवक पर केस दर्ज, पुलिस ने जांच शुरू की

FIR in Epstein Files Cotroversy-मध्यप्रदेश में एपस्टीन फाइल विवाद में किसी मामले में पहली एफआईआर दर्ज हुई है. जबलपुर पुलिस ने पीएम मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भ्रामक कंटेंट पोस्ट करने के आरोप में अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. यह मामला जबलपुर नगर निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैलेंद्र सिंह कौरव की शिकायत पर ओमती थाने में दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच जुट गई है.

जानिए क्या है पूरा मामला

शैलेंद्र सिंह कौरव की शिकायत के अनुसार, इंडियन यूथ कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल x से कुछ तस्वीरें साझा की गई थीं. इन तस्वीरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर यह दिखाया गया था कि जबलपुर शहर में अलग-अलग जगहों पर कथित यूनिपोल पोस्टर दिखाए गए हैं. जिनमें एपस्टीन फाइल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्टर लगे हैं.

अज्ञात शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज

इंजीनियर शैलेंद्र सिंह कौरव का कहना है कि वास्तविकता में ऐसे पोस्टर शहर में लगाए ही नहीं गए थे. शिकायत के आधार पर ओमती थाना पुलिस ने 12 फरवरी को एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने धारा 197-ए बीएनएस के तहत यूथ कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल चलाने वाले अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

भ्रामक कंटेट फैलाया गया

सीएसपी रितेश कुमार शिव ने बताया कि जांच के दौरान अब तक दो पोस्ट सामने आई हैं. एक पोस्ट में कार्टून चित्र है, और दूसरे में अमेरिका और भारत के प्रधानमंत्रियों की तस्वीर दिखाई गई है. पुलिस ने इस मामले में जब संबंधित यूनिपोल की जांच की तो पाया गया कि वहां किसी अन्य एजेंसी के वैध पोस्टर लगे हैं. इससे साफ हो गया कि X पर डाले गए इस कंटेंट से भ्रामक जानकारी फैलाए जाने की आशंका बनी है.

जानिए कौन था जेफ्री एप्सटिन

जेफ्री एपस्टीन अमेरिका के न्यूयॉर्क का एक करोड़पति फाइनेंसर था. एप्सटीन की दोस्ती बड़े नेताओं और सेलिब्रिटिज से थी. 2005 में नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का पहली बार आरोप लगा था. फिर साल 2008 में नाबालिग से गंदी डिमांड करने का उसे दोषी ठहराया गया, जिसमें उसे 13 महीने की जेल हई. इसके बाद साल 2019 में जेफ्री को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया. जेफ्री की मौत जेल में हो चुकी है.

